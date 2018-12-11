وفاة طفل فلسطيني متأثّراً بإصابته خلال مواجهات الجمعة على حدود غزة

هذا المحتوى تم نشره يوم 12 ديسمبر, 2018 12:45 ص

فتى فلسطيني يرمي حجراً باتجاه القوات الاسرائيلية التي تطلق الغاز المسيل للدموع خلال تظاهرة في خان يونس في 14 أيلول/سبتمبر 2018.

توفي الثلاثاء في قطاع غزة طفل فلسطيني في عامه الرابع متأثّراً بجروح أصيب بها خلال مواجهات دارت الجمعة على حدود القطاع بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع المحاصر.

وقال المتحدّث باسم الوزارة الطبيب أشرف القدرة في تغريدة على تويتر "استشهد الطفل أحمد ياسر صبري أبو عابد، 4 سنوات و 8 شهور، متأثراً بجراحه التي أصيب بها في الجمعة الماضية شرق خان يونس".

ولم يوضح المصدر كيف أصيب الطفل أثناء المواجهات.

ولكن باسم أبو عابد (38 عاماً) وهو عمّ الطفل قال لوكالة فرانس برس إنّ ابن شقيقه أصيب بشظايا طلقات نارية خلال المواجهات التي أصيب فيها أيضاً والد الطفل أحمد أبو عابد بالرصاص.

ولم تتّضح أسباب وجود الطفل في موقع المواجهات.

من جهته رفض الجيش الإسرائيلي التعليق على نبأ وفاة الطفل في الحال.

وبذلك يرتفع الى 235 على الأقلّ عدد الفلسطينيين الذين قتلوا منذ 30 آذار/مارس حين بدأ الفلسطينيون بتنظيم احتجاجات على الحدود مع إسرائيل، وذلك بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس. بالمقابل قتل جنديان إسرائيليان في الفترة نفسها.

ويشهد السياج الفاصل بين اسرائيل وقطاع غزة منذ 30 آذار/مارس "مسيرات العودة" التي ينظّمها الفلسطينيون رفضاً للحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من عشرة أعوام وتأكيداً على حقّهم في العودة إلى أراضيهم التي هجّروا منها عند قيام دولة إسرائيل في 1948.

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