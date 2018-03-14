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هذا المحتوى تم نشره يوم 14 مارس, 2018 03:48 ص 14 مارس 2018 - آخر تحديث - 03:48

عالم الفيزياء البريطاني ستيفن هوكينغ خلال مشاركته في حفل في جامعة كامبريدج في شرق انكلترا في 19 ت1/اكتوبر 2016. (afp_tickers)