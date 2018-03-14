وفاة عالم الفيزياء البريطاني ستيفن هوكينغ عن 76 عاما (العائلة)
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عالم الفيزياء البريطاني ستيفن هوكينغ خلال مشاركته في حفل في جامعة كامبريدج في شرق انكلترا في 19 ت1/اكتوبر 2016.(afp_tickers)
توفي الاربعاء عالم الفيزياء البريطاني الشهير ستيفن هوكينغ عن 76 عاما، بحسب ما اعلنت عائلته.
وفي بيان نشرته وكالة انباء برس اسوسييشن البريطانية قال ابناء الراحل الثلاثة وهم لوسي وروبرت وتيم "نشعر بحزن عميق لأن والدنا الحبيب توفي اليوم (...) لقد كان عالما عظيما ورجلا استثنائيا سيعيش عمله وإرثه لسنوات طويلة".
وكان هوكينغ يعاني من التصلب الجانبي الضموري وهو مرض عصبي انتكاسي يصيب الخلايا العصبية الحركية لدى الشخص البالغ وقد تسبب له بالشلل وجعله لا يستطيع التكلم الا بواسطة جهاز كومبيوتر بصوت اصطناعي تحول الى سمة مميزة له.
ولم تمنع هذه الاعاقة هوكينغ من ان يصبح احد اعظم العلماء المعاصرين ويتحدى التوقعات التي لم تكن تمنحه سوى بضع سنوات من الحياة بعد اصابته بالمرض العضال.
وخصص عو
وولد هوكينغ في اوكسفورد في 8 كانون الثاني/يناير 1942 بعد 300 عام بالتمام والكمال على وفاة العالم الشهير غاليليو.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب