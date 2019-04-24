هذا المحتوى تم نشره يوم 24 أبريل, 2019 03:26 م

زعيم الجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية عباسي مدني الذي توفي في 24 نيسان/أبريل 2019، في صورة التقطت له في قطر في 14 أيلول/سبتمبر 2004

توفي الزعيم التاريخي للجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية عباسي مدني عن سن يناهز 88 عاما الأربعاء في الدوحة حيث كان يقيم في المنفى منذ 2003، بحسب ما قال علي بلحاج، المسؤول السابق في الجبهة والمقرب من مدني.

وقال بلحاج إنه تبلغ بالوفاة من العائلة، مشيرا الى أن مدني "توفي في مستشفى في الدوحة بعد مرض عضال".

وكان مدني من دعاة تأسيس دولة إسلامية في الجزائر. ودعا الى الكفاح المسلح بعد أن أبطل الجيش الجزائري في 1992 نتيجة الانتخابات التعددية الأولى في البلاد التي فازت بها آنذاك الجبهة الإسلامية للإنقاذ. وتمّ حلّ الجبهة.

وتلت ذلك حرب أهلية دامية عرفت بـ"العشرية السوداء" خلفت أكثر من مئتي ألف قتيل.

وقال بلحاج الذي شارك مع مدني في تأسيس الجبهة إن مدني "أراد أن يدفن في الجزائر، لكن لا أعلم إن كان ذلك ممكنا"، مشيرا الى أن الأمر يتوقف على السلطات الجزائرية.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك