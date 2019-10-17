هذا المحتوى تم نشره يوم 17 أكتوبر, 2019 02:02 م

توفي عضو الكونغرس الديموقراطي البارز ايلايجا كامنغز الذي كان في صلب التحقيق الهادف إلى عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن 68 عاما، بحسب ما أفاد مكتبه.

وتوفي النائب عن مدينة بالتيمور في مستشفى جون هوبكنز "بسبب مضاعفات حالة صحية مزمنة"، بدون الكشف عن سبب الوفاة.

وكان كامنغز شخصية مرموقة وترأس لجنة الإشراف والإصلاح، واشتهر بقامته الفارعة وصوته الجهوري وبلاغته في الخطابة. وكان في صلب التحقيق لعزل الرئيس وتصادم معه مرارا في الأشهر الأخيرة.

وتحقق اللجنة في قضايا بينها معاملة ادارة ترامب للمهاجرين على الحدود مع المكسيك ومساعيها لإضافة سؤال حول الجنسية في عملية الإحصاء العام المقبل.

وفي تموز/يوليو وصف الرئيس الاميركي بالتيمور بأنها "مليئة بالجرذان والقوارض" وغير صالحة لعيش البشر، وألقى بمسؤولية ذلك على كامنغز، الديموقراطي الأميركي من أصل أفريقي الذي مثل المدينة التي تسكنها غالبية من السود في الكونغرس منذ 1996. واقترح ترامب على كامنغز قضاء وقت أطول هناك.

وكتب كامنغز ردا على ذلك "سيدي الرئيس، أنا أذهب إلى منزلي وإلى منطقتي يوميا. كل صباح أستيقظ وأذهب وأناضل من أجل جيراني. ويرتب علي واجبي الدستوري الإشراف على السلطة التنفيذية. ولكن واجبي الأخلاقي يحتم علي القتال من أجل أبناء دائرتي".

وكان كامنغز، ابن المزارعين المستأجرين، أحد أكثر الديموقراطيين نفوذا في الكونغرس وحليفا اساسيا لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

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