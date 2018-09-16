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هذا المحتوى تم نشره يوم 16 سبتمبر, 2018 12:58 م 16 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 12:58

تشييع شادي عبد العال في جباليا 15 ايلول/سبتمبر 2018 (afp_tickers)