محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 08 سبتمبر, 2018 08:51 ص 08 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 08:51

فلسطينيون يلوحون بعلمهم خلال احتجاجات على حدود قطاع غزة في العاشر من اب/اغسطس 2018 (afp_tickers)