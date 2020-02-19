هذا المحتوى تم نشره يوم 19 فبراير, 2020 10:14 ص

متظاهرون فلسطينيون يركضون للاحتماء خلال مواجهات مع جنود إسرائيليين قرب الجدار العازل المثير للجدل عند المدخل الغربي لمدينة طولكرم في شمال الضفة الغربية، في 18 شباط/فبراير 2020

توفي فتى فلسطيني متأثراً بجروح أصيب بها نتيجة اشتباك مسلح مع قوى الامن الفلسطينية في بلدة قباطية شمال الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الأربعاء.

وقالت الوزارة إن "الشاب صلاح زكارنة (17 عاما) توفي متأثرا بجراحه بعد إصابته الليلة الماضية، في اشتباكات مسلحة بين قوى الأمن ومسلحين في بلدة قباطية قرب جنين".

وقال مصدر أمني أن زكارنة أصيب برصاصة في الصدر.

وقال محافظ جنين اكرم الرجوب للاذاعات والتلفزيونات المحلية "وردتنا مساء أمس (الثلاثاء) معلومات حول الإفراج عن أسير من سجون الاحتلال وأنه سيجري هناك عرض عسكري مخالف للقانون، وكانت هناك مناشدة من كل الأهالي في قباطية بضرورة وضع حد لحالات إطلاق النار العبثية".

واوضح المحافظ "إن القوة الأمنية بمجرد وصولها إلى قباطية، انهال عليها سيل من الحجارة، وكان هناك إطلاق نار من مسلحين مما اضطر الأمن للرد بإطلاق الغاز المسيل للدموع، كما كان هناك إطلاق نار من الأمن في الهواء".

وقال الرجوب إن "هناك ثلاث إصابات في صفوف العساكر بشكل مباشر بالحجارة في الرأس"، فيما أُصيب 15 رجل أمن بالحجارة في الأقدام. وأشار الى "وجود إصابتين في صفوف المواطنين بالرصاص، نقلا إلى المستشفى ويتلقيان العلاج"، من بينهما الفتى الذي توفي.

وذكرت مصادر أمنية أن الهدوء عاد إلى بلدة قباطية.

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