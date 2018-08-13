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هذا المحتوى تم نشره يوم 13 أغسطس, 2018 09:54 ص 13 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 09:54

فلسطينيون يلوحون بعلمهم خلال احتجاجات على حدود قطاع غزة في العاشر من اب/اغسطس 2018 (afp_tickers)