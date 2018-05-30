وفاة فلسطيني متأثرا باصابته برصاص اسرائيلي على حدود غزة
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صورة التقطت في مدينة غزة في 29 أيار/مايو 2018 بعد غارة اسرائيلية(afp_tickers)
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ان فلسطينيا اصيب قبل ايام برصاص الجيش الاسرائيلي على الحدود مع اسرائيل، توفي الاربعاء متأثرا بجروحه.
واعلن المتحدث باسم الوزارة اشرف القدرة في بيان "استشهاد المواطن ناجي ميسرة غنيم ( 23 عاما ) متاثرا بجروحه التي اصيب بها قبل ايام على الحدود شرق لقطاع غزة في احدى مستشفيات القدس".
ولم يكشف المتحدث بالتحديد تاريخ اصابة الشاب.
وبذلك، يرتفع الى 122 عدد الفلسطينيين الذين قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي منذ بدء الاحتجاجات على الحدود بين قطاع غزة واسرائيل اواخر اذار/مارس الماضي.
وتصاعد التوتر بين إسرائيل وقطاع غزة منذ 30 آذار/مارس عندما بدأ الفلسطينيون تنظيم "مسيرات العودة" لتأكيد حق اللاجئين بالعودة الى أراضيهم ومنازلهم التي غادروها او هجروا منها عام 1948 لدى قيام دولة إسرائيل.
وبلغت الاحتجاجات ذروتها في 14 أيار/مايو تزامناً مع نقل السفارة الأميركية الى القدس والذكرى السبعين للنكبة. وقتل 61 فلسطينيا وجرح الآلاف في 14 ايار/مايو.
وتبرّر اسرائيل افعالها بالدفاع عن حدودها خشية حصول تسلل جماعي وتتهم حركة حماس بالسعي الى استخدام الاحتجاجات غطاء لشن هجمات.
وخاضت اسرائيل وحماس ثلاث حروب منذ 2008. ومنذ 2014 يطبق وقف هش لاطلاق النار على جانبي السياج الفاصل بين الدولة العبرية والقطاع.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب