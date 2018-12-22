وفاة فلسطيني متأثرا باصابته خلال مواجهات الجمعة في غزة (وزارة الصحة)

هذا المحتوى تم نشره يوم 22 ديسمبر, 2018 08:27 ص

متظاهر يحمل العلم الفلسطيني خلال تظاهرة قرب الحدود بين اسرائيل وخان يونس بجنوب قطاع غزة في 21 كانون الاول/ديسمبر.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة وفاة شاب فلسطيني صباح السبت متأثرا بجروح أصيب بها خلال مواجهات مع القوات الاسرائيلية في شرق البريج في وسط القطاع الجمعة.

وبذلك ترتفع حصيلة المواجهات الى أربعة قتلى بعدما أعلنت الوزارة عن مقتل ثلاثة فلسطينيين برصاص اسرائيلي في شرق مدينة غزة مساء الجمعة.

وأعلن أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في غزة في بيان صحافي "استشهاد أيمن منير محمد شبير (18 عاما) صباح السبت من سكان دير البلح متأثرا بجراحه التي أصيب بها في البطن برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي شرق البريج امس خلال المواجهات".

وأعلن الجيش الاسرائيلي الجمعة أن "نحو ثمانية آلاف فلسطيني تظاهروا في أماكن عدة بعيدا عن السياج الفاصل مع اسرائيل، واستخدموا الاطارات المشتعلة وأطلق احدهم عبوة متفجرة باتجاه الاراضي الاسرائيلية بدون ان تصل اليها".

وأضاف الجيش أنه "استخدم وسائل لتفريق الشغب واطلق النار وفق الاجراءات المتبعة".

وينظم الفلسطينيون في قطاع غزة تظاهرات في اطار "مسيرات العودة" التي أطلقت في نهاية آذار/مارس الماضي.

وبذلك يرتفع إلى 239 على الأقلّ عدد الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص الجنود الاسرائيليين منذ 30 اذار/مارس الماضي خلال تظاهرات مسيرة العودة قرب الحدود مع إسرائيل، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس.

وقَتل جنديان اسرائيليان خلال الفترة نفسها.

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