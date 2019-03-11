هذا المحتوى تم نشره يوم 11 مارس, 2019 08:56 ص

محتجون يحملون أعلاما فلسطينية قرب إطارات مشتعلة خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية شرق مدينة غزة في الثامن من آذار/مارس 2019

توفي شاب فلسطيني صباح الإثنين متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات قبل أسبوعين قرب الحدود شرق خان يونس في جنوب قطاع غزة، على ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة في بيان "استشهد بسام سامي صافي (22 عاما) صباح اليوم متأثرا بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار شرق خان يونس يوم الجمعة الموافق 22 شباط/فبراير الماضي".

وأضاف أن صافي أصيب ب"قنبلة غاز بالرأس مباشرة" أطلقها جنود إسرائيليون يتمركزون قرب السياج الحدودي.

وبوفاة صافي، يرتفع إلى 254 عدد الفلسطينيين الذين قتلوا خلال هذه الاحتجاجات التي تبلغ الذروة كل يوم جمعة قرب الحدود منذ حوالى عام. وقتل جنديان إسرائيليان خلال الفترة نفسها.

وبدأت الاحتجاجات التي تتخللها غالبا مواجهات بين المتظاهرين والجيش على طول حدود قطاع غزة في 30 آذار/مارس العام الماضي، للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض منذ أكثر من عقد على القطاع، وتثبيت حق اللاجئين في العودة.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك