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هذا المحتوى تم نشره يوم 26 مايو, 2018 02:06 م 26 مايو 2018 - آخر تحديث - 14:06

محتجون فلسطينيون يحرقون اطارا امام السياج الحدودي مع اسرائيل في قطاع غزة في 25 ايار/مايو 2018 (afp_tickers)