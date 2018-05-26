وفاة فلسطيني متأثرا بجروح اصيب بها قبل ايام برصاص الجيش الاسرائيلي (وزارة)
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محتجون فلسطينيون يحرقون اطارا امام السياج الحدودي مع اسرائيل في قطاع غزة في 25 ايار/مايو 2018(afp_tickers)
اعلنت وزارة الصحة في غزة وفاة فلسطيني السبت متأثرا بجروح اصيب بها برصاص الجيش الاسرائيلي قبل ايام في القطاع.
وقالت الوزارة في بيان ان حسين ابو عويدة (41 عاما) جرح قبل ايام في شرق مدينة غزة، بدون ان تذكر تاريخا محددا لذلك.
وبوفاة ابو عويدة يرتفع الى 115 عدد الفلسطينيين الذين قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي منذ بدء الاحتجاجات على الحدود بين قطاع غزة واسرائيل في اواخر اذار/مارس الماضي.
وتصاعد التوتر بين إسرائيل وقطاع غزة منذ 30 آذار/مارس عندما بدأ الفلسطينيون بتنظيم "مسيرات العودة" لتأكيد حق اللاجئين بالعودة الى أراضيهم وبيوتهم التي هجروا منها عام 1948 لدى قيام دولة إسرائيل.
وبلغت الاحتجاجات ذروتها في 14 أيار/مايو تزامناً مع نقل السفارة الأميركية الى القدس والذكرى السبعين للنكبة وتهجير أكثر من 760 ألف فلسطيني في حرب 1948.
وقتل في الرابع عشر من أيار/مايو 61 فلسطينيا، وجرح الآلاف.
وتبرّر اسرائيل افعالها بالقول إنها تدافع عن حدودها خشية تسلل جماعي وتتهم حركة حماس التي خاضت معها ثلاث حروب منذ عام 2008 بالسعي الى استخدام الاحتجاجات غطاء لتنفيذ هجمات.
وخاضت اسرائيل وحماس ثلاث حروب منذ 2008. ومنذ 2014 يطبق وقف هش لاطلاق النار على جانبي السياج الفاصل بين الدولة العبرية والقطاع.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب