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هذا المحتوى تم نشره يوم 07 سبتمبر, 2018 09:46 ص 07 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 09:46

فلسطيني يشارك في الاحتجاج عند معبر ايريز بين قطاع غزة واسرائيل في 04 ايلول/سبتمبر 2018 (afp_tickers)