وفاة فلسطيني متاثرا بجروح أصيب بها منتصف تموز/يوليو في قطاع غزة
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فلسطيني يشارك في الاحتجاج عند معبر ايريز بين قطاع غزة واسرائيل في 04 ايلول/سبتمبر 2018(afp_tickers)
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة وفاة فلسطيني صباح الجمعة متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الجيش الاسرائيلي خلال مسيرات العودة في منتصف تموز/يوليو في المنطقة الحدودية.
وقال الدكتوراشرف القدرة الناطق باسم الوزارة في بيان مقتضب إن "الشاب أمجد فايز حمدونه (19 عاما) استشهد صباح الجمعة في العناية المركزة متأثرا بجروح أصيب بها في 14 تموز/ يوليو خلال فعاليات مسيرة العودة شرق جباليا".
وبذلك، يرتفع إلى 173 عدد الفلسطينيين الذين قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي منذ بدء الاحتجاجات على الحدود بين قطاع غزة واسرائيل أواخر آذار/مارس الماضي.
وتشهد حدود غزة منذ ذلك التاريخ احتجاجات تبلغ الذروة في كل يوم جمعة لتأكيد "حق العودة للاجئين" الفلسطينيين الى بلداتهم التي هجروا أو طردوا منها قبل نحو سبعين عاما، والمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أكثر من عشر سنوات، وفق ما تقول الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة.
وبرّرت اسرائيل استخدام قواتها الرصاص الحي ضد المتظاهرين بالدفاع عن حدودها، متهمة حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة بمحاولة استخدام الاحتجاجات كغطاء لشن هجمات.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب