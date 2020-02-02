هذا المحتوى تم نشره يوم 02 فبراير, 2020 09:43 ص

مايك مور (يسار) المدير العام السابق لمنظمة التجارة العالمية في هانوي في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

توفي المدير السابق لمنظمة التجارة العالمية مايك مور رئيس الوزراء النيوزلندي السابق عن 71 عاما الأحد في مدينة أوكلاند، حسبما أعلنت زوجته.

وكان مور المدير العام لمنظمة التجارة العالمية من 1999 إلى 2002 الفترة التي أشرف فيها على انضمام الصين إلى المنظمة.

وفي 2001 أطلق مور دورة الدوحة للمفاوضات التجارية التي تهدف إلى خفض الحواجز الجمركية على المستوى العالمي.

وكان هذا الرجل "العصامي" تخلى عن الدراسة في سن الخامسة عشرة. وقد أصبح رئيسا لحكومة نيوزيلندا لحوالى شهرين قبل أن يغادر المنصب بعد هزيمة الحزب العمالي في الانتخابات التشريعية في تشرين الأول/أكتوبر 1990. وتولى مور بعد ذلك قيادة المعارضة لثلاث سنوات.

وبدأت الحالة الصحية للرجل الذي أصبح في سن السادسة عشرة عضوا في الحزب العمالي كما تذكر زوجته إيفون مور، تتدهور اعتبارا من 2015 على أثر إصابته بجلطة دماغية.

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