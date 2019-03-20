هذا المحتوى تم نشره يوم 20 مارس, 2019 02:36 م

تظاهرة لطلاب بنغلادشيين في دكا عقب مصرع شاب في حادث مرور، الأربعاء 20 آذار/مارس 2019

تظاهر مئات الطلاب في دكا الأربعاء بعد مقتل شاب صدمته حافلة مسرعة، وذلك بعد أشهر على حادث مماثل أثار أكبر احتجاجات ضد الحكومة في بنغلادش خلال عقود.

وهتف الطلاب "نريد العدالة" وقاموا بقطع العديد من تقاطعات الطرق الرئيسية في العاصمة البالغ عدد سكانها 20 مليون نسمة، مطالبين الحكومة بالتعاطي بجدية مع سلامة الطرق بعد مقتل الشاب أثناء مروره على الطريق.

وقال مفوض شرطة مدينة دكا اسد الزمان ميا "نطالب جميع الطلاب بالعودة إلى صفوفهم".

وأعادت التظاهرات إلى الأذهان احتجاجات كبيرة في آب/اغسطس الماضي استمرت أسبوعا وتفجرت بعد مقتل طالبين في حادث مرور.

ونزل عشرات آلاف الأشخاص حينها إلى الشارع فيما تصاعدت الاحتجاجات لتشكل تحدياً كبيراً لرئيسة الوزراء الشيخة حسينة المتهمة بشن حملة قمع ضد المعارضة.

وردت الشرطة آنذاك بإطلاق الغاز المسيل للدموع واعتقال عشرات الطلاب ومنتقدي الحكومة البارزين الذين انضموا للمسيرات، وتعرض بعضهم للضرب.

وأثار الرد المتشدد على تظاهرة سلمية انتقادات دولية.

وحسينة، التي تقبع منافستها الرئيسية في السجن، انتخبت في كانون الأول/ديسمبر لولاية ثالثة متتالية في اقتراع شابته اتهامات بالتزوير واعتقال جماعي لشخصيات المعارضة.

ويعد قطاع النقل في بنغلادش على نطاق واسع، من القطاعات التي ينخرها الفساد وغير منظم وخطير. وتعبر آلاف الحافلات والشاحنات الطرق بدون شهادات تؤكد صلاحيتها للاستخدام.

ويلقى نحو 12 ألف شخص حتفهم كل عام في حوادث طرق في بنغلادش، وفقا لمجموعة رصد.

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