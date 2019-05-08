هذا المحتوى تم نشره يوم 08 مايو, 2019 02:04 م

سريلانكيون كاثوليك يصلون في كنيسة سانت انتوني لاول مرة منذ اعتداءات الفصح في كولومبو في 7 ايار/مايو 2019

أعلنت السفارة الأميركية الأربعاء أن موظفة أميركية أصيبت في الإعتداءات الجهادية في أحد الفصح في سريلانكا توفيت متأثرة بجروحها ما يرفع إلى 258 عدد القتلى بينهم 45 أجنبيا.

وأشادت السفيرة الأميركية في سريلانكا ألينا تيبليتز بالموظفة تشيلسي ديكامينادا التي كانت تعمل في هذا البلد لحساب وزارة التجارة الأميركية.

وأصيبت بجروح بالغة في اعتداءات 21 نيسان/أبريل عندما كانت في فندق شانغريلا بكولومبو الذي هاجمه إنتحاريون.

ونقلت إلى سنغافورة للمعالجة لكنها توفيت متأثرة بجروحها في نهاية الأسبوع الماضي.

وكانت سلطات سريلانكا تحدثت سابقا عن سقوط 257 قتيلا بينهم 44 أجنبيا وحوالى 500 جريح.

وفجر إنتحاريون أحزمتهم في 21 نيسان/أبريل في فنادق فخمة وكنائس مسيحية خلال قداس الفصح. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن هذه الاعتداءات التي نفذها إسلاميون سريلانكيون.

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