هذا المحتوى تم نشره يوم 13 مايو, 2019 04:29 ص

صورة غير محددة التاريخ نشرها المكتب الإعلامي لمجلس النواب الأرجنتيني للنائب هكتور أوليفاريس في 9 أيار/مايو 2019

توفي نائب أرجنتيني الأحد متأثرا بجروح أصيب بها في إطلاق نار الأسبوع الماضي في وضح النهار أمام مبنى مجلس الشيوخ في بوينس آيرس.

وجاء الإعلان عن وفاة النائب هكتور أوليفاريس (61 عاما) على لسان ائتلاف كامبييموس الحزبي الحاكم الذي ينتمي له.

وتم توقيف ستة أشخاص بينهم رجلين الجمعة على خلفية إطلاق النار الذي حصل قبل يوم وأدى إلى مقتل الموظف الحكومي مارسيلو يادون ساعة الهجوم.

وكان يادون في ذلك الوقت يسير مع أوليفاريس.

وقالت السلطات إنها لا تعتقد أن هناك دوافع سياسية وراء إطلاق النار.

وأصيب يادون (58 عاما) خمس مرات من مسافة قريبة عندما كان يسير أمام مبنى مجلس الشيوخ مع أوليفاريس صديق الطفولة.

وأصيب أوليفاريس في منطقة البطن.

ولم تتضح بعد أسباب إطلاق النار.

ورجحت تقارير صحافية في الأرجنتين أن تكون الحادثة مرتبطة بعلاقة تربط يادون ببنات أحد المهاجمين والتي تصغره سنا بكثير.

والتقطت كاميرات مراقبة مشاهد إطلاق النار. وأظهرت تعرض أوليفاريس ويادون لإطلاق النار من داخل سيارة متوقفة.

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