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هذا المحتوى تم نشره يوم 20 أغسطس, 2018 12:41 م 20 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 12:41

صورة من الأرشيف التقطت في التاسع من أيار/مايو 2002 لعرفات اثناء لقائه افنيري في رام الله

توفي الصحافي والناشط في مجال السلام أوري أفنيري الذي دافع عن إقامة دولة فلسطينية وأثار الجدل عبر لقائه ياسر عرفات عن 94 عاما، وفق ما أفاد الاثنين متحدث باسم إحدى مستشفيات تل أبيب.

ولم يفقد أفنيري الذي اعتبره كثيرون بمثابة العمود الفقري لحركة السلام في إسرائيل الأمل على الإطلاق حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين.

لكن قبل تحوله إلى ناشط سلام بارز، كان جندياً ومنضوياً في ميليشيا يمينية.

وأعلن ناطق باسم مستشفى "إيخيلوف" في تل أبيب أن أفنيري توفي ليل الأحد الاثنين بعد أسبوع من إدخاله إثر تعرضه لجلطة.

وقد أوصى أفنيري بأن تُحرق جثته بعد وفاته.

وهاجر أفنيري الذي ولد في أيلول/سبتمبر 1923 في بيكوم بألمانيا باسم هيلموت أوسترمان إلى فلسطين الواقعة تحت الانتداب البريطاني مع عائلته عندما كان في العاشرة من عمره هرباً من النازية.

وفي العام 1950، أسس مجلة "هاعولام هازه"(هذا العالم) المستقلة التي أشرف على تحريرها طوال 40 عاما.

وكان للمجلة المناهضة للمؤسسات التقليدية، وهي الوحيدة انذاك التي لم تكن تدار من قبل حزب سياسي، تأثيراً مهماً على الصحافة الإسرائيلية.

وأسس أفنيري حركة سياسية عام 1965 وتم انتخابه للكنيست حيث شغل مقعداً لثمانية أعوام.

وفي العام 1979، انتخب نائبا عن حركة أخرى حيث قضى أكثر من عامين في الكنيست قبل أن يقدم استقالته.

ودافع أفنيري منذ انتهاء الحرب الأولى بين العرب وإسرائيل في العام 1948 عن إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل كحل للتحقيق السلام.

وفي تموز/يوليو 1982، أثار زوبعة من الجدل عندما أصبح بين أوائل الإسرائيليين الذين يلتقون الزعيم الفلسطيني الراحل عرفات في بيروت التي كانت محاصرة آنذاك من قبل الجيش الإسرائيلي.

- "كرس حياته للسلام" -

وكان النائب العربي الإسرائيلي أيمن عودة ووزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني بين أوائل الذين أعربوا عن تقديرهم لأفنيري.

ووصفه عودة الذي يترأس "القائمة المشتركة"، وهو ائتلاف عربي بمعظمه في الكنيست، بأنه "الرجل العزيز الذي كرس حياته للسلام".

وقال في بيان إن "صدى صوته وأفكاره ورؤيته للعالم سيستمر بعد رحيله".

أما زعيمة المعارضة من حزب الاتحاد الصهيوني (يسار وسط) ليفني، فوصفت أفنيري بأنه "صحافي شجاع ورجل طليعي يندر وجوده".

وأشارت إلى أنه حافظ على "مبادئه رغم الهجمات (التي تعرض لها) وزرع في قلوب الإسرائيليين أفكار السلام والاعتدال حتى عندما لم تكن في قاموسهم" بعد.

بدوره، قال الرئيس رؤوفين ريفلين إن خلافاته الرئيسية مع أفنيري "تقلصت في ضوء الطموح لبناء مجتمع حر وقوي هنا".

وخلال مراهقته، انضم أفنيري إلى ميليشيا "ارغون" الصهيونية اليمينية التي قاتلت السكان العرب وحكام فلسطين البريطانيين قبل إعلان دولة إسرائيل عام 1948.

ولم يندم على انتمائه إلى المجموعة.

وقال "حاربت من أجل حرية شعبي ضد المحتلين البريطانيين" مؤكدا "لهذه الأسباب، اعتقدت دائما أن للفلسطينيين الحق في الحصول على استقلالهم وحريتهم".

أما حركة "غوش شالوم" للسلام التي أسسها الناشط الراحل عام 1993، فأكدت أن اسم أفنيري سيحفر في تاريخ إسرائيل "كصاحب رؤيا بعيدة النظر دل على طريق فشل الآخرون في رؤيته".

وأضافت "مصير ومستقبل دولة إسرائيل التوصل إلى سلام مع جيرانها"، مشيرة إلى أنه سيتعين "في النهاية على أشد معارضي أفنيري السير على خطاه".

وعرف أفنيري بغزارته في الإنتاج ككاتب حيث نشر عشرة كتب بينها سيرته الذاتية في 2014 تحت عنوان "متفائل".

ومع تضاؤل فرص السلام في السنوات الأخيرة إثر تولي حكومات يمينية السلطة، بقي أفنيري مصراً على قناعته بأن حشد الرأي العام الإسرائيلي لدعم الدولة الفلسطينية يبقى أمرا ممكنا.

وقال لوكالة فرانس برس في مقابلة العام 2011 "لا أزال متفائلاً لأنني أؤمن بقدرة الشعب (الاسرائيلي) على تغيير مجرى" الأحداث.

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