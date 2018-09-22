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هذا المحتوى تم نشره يوم 22 سبتمبر, 2018 10:41 ص 22 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 10:41

امرأة تنقل الماء من حوض ملوث بالكوليرا وذلك رغم التحذيرات في النيجر في 29 آب/اغسطس 2018

قضى نحو مئة شخص في الأسبوعين الماضيين بعد انتشار وباء الكوليرا في شمال شرق نيجيريا الذي يشهد حركة تمرد تخوضها حركة بوكو حرام الجهادية، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة السبت.

وصرح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للامم المتحدة في أبوجا "تم إحصاء 3126 حالة في ولايتي يوبي وبورنو" مشددا على أن الوباء حصد "97 قتيلا" في الولايتين.

وتم إعلان انتشار الوباء قبل أسبوعين في ولاية بورنو مركز أعمال العنف وحيث يعيش مئات آلاف الأشخاص في مخيمات للاجئين وانتقل بعدها الى ولاية يوبي المجاورة "حيث تم إحصاء 989 حالة في 20 أيلول/سبتمبر".

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في مطلع الاسبوع أن الوباء أوقع أكثر من 500 قتيل في حوض بحيرة تشاد (نيجيريا وتشاد والكاميرون والنيجر) وأن 27 الف شخص أصيبوا به في الأسابيع الأخيرة.

ويساعد موسم الأمطار في انتشار الوباء الذي يعود كل عام في الفترة نفسها تقريبا في مخيمات النازحين حيث ظروف المعيشة سيئة جدا.

ومرض الكوليرا التهاب يؤدي الى إسهال حاد ينتقل عبر طعام موبوء أو مياه ملوثة. وعلاجه سهل من خلال تعويض السوائل لكنه يمكن أن يؤدي الى الوفاة في غضون ساعات ما لم يتم تلقي علاج.

ونيجيريا الأكبر من حيث عدد السكان في افريقيا، هي البلد الأكثر تأثرا بهذا الوباء وقد أحصيت فيه 24 ألف حالة.

وتسببت حركة التمرد التي تخوضها بوكو حرام وحملة الجيش ضدها بسقوط أكثر من 27 ألف قتيل ونزوح حوالى 2,6 مليون شخص منذ 2009، في حين أن 11 مليون نيجيري بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية بحسب منظمات غير حكومية.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب