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هذا المحتوى تم نشره يوم 08 سبتمبر, 2018 07:44 ص 08 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 07:44

وزير خارجية اليمن خالد اليماني في فندق في جنيف في 7 ايلول/سبتمبر 2018

يغادر وفد الحكومة اليمنية جنيف السبت بعد تعذر إجراء محادثات برعاية الامم المتحدة بسبب غياب وفد المتمردين الحوثيين، بحسب ما أعلن أحد أعضاء الوفد.

وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته إن الوفد الحكومي اتخذ القرار بسبب الارجاء المتكرر للمشاورات التي كان يفترض أن تبدأ الخميس.

وكان من المفترض أن تكون هذه المحادثات التي تتم بإشراف ممثل الامم المتحدة الخاص الى اليمن مارتن غريفيث، الاولى منذ فشل عملية طويلة للسلام في العام 2016 بهدف وضع حد للنزاع الذي أغرق اليمن في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

لكن الحوثيين الذين يسيطرون على مساحات واسعة من أراضي اليمن من بينها صنعاء، ظلوا في العاصمة بحجة عدم حصولهم على ضمانات كافية للتوجه الى جنيف.

وكانوا يطالبون خصوصا بضمان عودتهم الى صنعاء بعد المحادثات اذ يفرض التحالف العسكري في اليمن حصارا جويا على البلد.

ويشهد اليمن منذ 2014 حربًا بين المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة، تصاعدت مع تدخل السعودية على رأس التحالف العسكري في آذار/مارس 2015 دعما للحكومة المعترف بها دولياً بعد سيطرة المتمردين على مناطق واسعة بينها صنعاء.

ومنذ التدخل السعودي، قتل في اليمن نحو عشرة آلاف شخص غالبيتهم من المدنيين، بينهم أكثر من ألفي طفل لقي 66 منهم مصرعهم في ضربات جوية في آب/أغسطس الماضي وحده. وأغرق النزاع أكثر من ثمانية ملايين شخص في شبه مجاعة.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب