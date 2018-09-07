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هذا المحتوى تم نشره يوم 07 سبتمبر, 2018 11:51 ص 07 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 11:51

منذ التدخل السعودي، قتل في اليمن نحو عشرة آلاف شخص غالبيتهم من المدنيين، بينهم أكثر من ألفي طفل لقي 66 منهم مصرعهم في ضربات جوية في آب/أغسطس الماضي وحده. وأغرق النزاع أكثر من ثمانية ملايين شخص في شبه مجاعة.

لم يغادر وفد المتمردين الحوثيين، المتوقع مشاركته في محادثات السلام مع الحكومة اليمنية في جنيف، مدينة صنعاء الجمعة بسبب مخاوف من عدم السماح له بالعودة إلى العاصمة اليمنية.

ورفض الحوثيون الذين يخوضون حرباً مع الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، مغادرة العاصمة التي يسيطرون عليها إلا بعد أن تلبي الأمم المتحدة مطالبهم ومن بينها ضمان عودتهم الآمنة من جنيف إلى صنعاء.

وكان من المقرر أن تبدأ محادثات السلام، الأولى منذ 2016، الخميس، إلا أنها علقت.

وقالت اللجنة الثورية العليا التابعة للحوثيين الجمعة أن "تعنت دول العدوان الأمريكي السعودي وحلفاءه بعدم منح الطائرة العمانية تصريح لنقل وفد المشاورات يزيد من شكوكنا بأن التحالف كان لدية نية مبيته ... بعدم السماح لهم بالعودة".

واتهمت اللجنة التحالف العسكري بقيادة السعودية الذي يقاتل الحوثيين، بالتخطيط لاحتجاز الوفد في جيبوتي حيث من المقرر أن تتوقف طائرتهم في طريقها إلى جنيف.

وقال الحوثيون في بيان على تطبيق تلغرام أنهم يشتبهون في تكرار ما حدث في 2016 عندما انهارت المحادثات التي استمرت 108 أيام في الكويت واحتجز وفد الحوثيين في عُمان مدة ثلاثة أشهر بسبب حظر جوي.

ويسيطر التحالف الذي تقوده السعودية على أجواء اليمن كما أن مطار صنعاء الدولي لا يستخدم منذ سنوات.

وقد وضع المتمردون الخميس ثلاثة شروط للتوجه إلى جنيف للمشاركة في هذه المشاورات الجديدة بين أطراف النزاع اليمني في محاولة للتفاهم حول إطار لمفاوضات سلام تنهي الحرب في أفقر دول شبه الجزيرة العربية الذي يشهد أزمة إنسانية هي الأكبر في العالم.

واشترط المتمردون السفر على متن طائرة عمانية ونقل جرحى إلى مسقط والحصول على ضمانات للتمكن من العودة إلى العاصمة اليمنية صنعاء بعد انتهاء المفاوضات، كما قال العضو في وفدهم حميد عاصم في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس.

ويشهد اليمن منذ 2014 حربًا بين المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة، تصاعدت مع تدخل السعودية على رأس التحالف العسكري في آذار/مارس 2015 دعما للحكومة المعترف بها دولياً بعد سيطرة المتمردين على مناطق واسعة بينها صنعاء.

منذ التدخل السعودي، قتل في اليمن نحو عشرة آلاف شخص غالبيتهم من المدنيين، بينهم أكثر من ألفي طفل لقي 66 منهم مصرعهم في ضربات جوية في آب/أغسطس الماضي وحده. وأغرق النزاع أكثر من ثمانية ملايين شخص في شبه مجاعة.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب