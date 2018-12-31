وفد من طالبان زار إيران لبحث السلام في أفغانستان (طهران)

هذا المحتوى تم نشره يوم 31 ديسمبر, 2018 11:34 ص

متطوعون أفغان يحملون جثة في موقع تفجير انتحاري وقع أمام مبنى وزارة الداخلية القديم في كابول بتاريخ 27 كانون الثاني/يناير 2018

أعلنت إيران الاثنين أن وفداً من حركة طالبان الأفغانية أجرى في طهران جولة ثانية من المحادثات بهدف إنهاء النزاع المستمر منذ 17 عاما، وذلك بعد أيام على مفاوضات أولى.

وتحركت إيران بشكل أكثر تنسيقا وانفتاحا لتحقيق السلام في جارتها منذ التسريبات أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر سحب جزء مهم من قوات بلاده المنتشرة في أفغانستان.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون "أمس (الأحد) كان وفد من طالبان موجودا في طهران وأجرى مفاوضات مكثفة مع نائب وزير الخارجية الإيراني (...عباس) عراقجي".

ويأتي الإعلان بعد عدة أيام من زيارة الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني لكابول حيث قال للصحافيين إنه تم عقد محادثات مع طالبان الأفغانية.

وقال شمخاني لوكالة "تسنيم" المحسوبة على التيار المحافظ في إيران "لطالما كانت الجمهورية الإسلامية إحدى الركائز الأساسية للاستقرار في المنطقة"، مؤكدا أن "التعاون بين البلدين سيسهم في حل المشاكل الأمنية التي تواجه أفغانستان".

وتحدثت معلومات في الماضي عن محادثات عقدت بين إيران وطالبان، إلا أن طهران نفتها كعادتها.

وقال قاسمي إن "الهدف الرئیسي للمحادثات هو إیجاد آلیة وفرص للمساعدة في الحوار بین الجماعات الأفغانیة والحكومة الأفغانیة لدفع عملیة السلام قدما".

ويتوقع أن يتم النظر إلى الدفع الحالي نحو السلام بقلق في أوساط الصقور في واشنطن الذين يخشون من أن يخلي قرار ترامب سحب قوات بلاده من سوريا وأفغانستان الساحة لإيران لتعزيز نفوذها في المنطقة.

وقال مسؤول أميركي لوكالة فرانس برس في 21 كانون الأول/ديسمبر إن ترامب قرر سحب "حوالي نصف" القوات الأميركية البالغ عددها 14 ألفا من أفغانستان. لكن لا يزال على البيت الأبيض تأكيد ذلك.

والتقى السناتور الجمهوري ليندسي غراهام بالرئيس الأميركي الأحد وحثه على تأجيل أي انسحاب من سوريا لضمان "عدم تحول إيران إلى الرابح الأكبر من مغادرتنا".

وقال القائد السابق للقوات الأميركية والدولية في افغانستان ستانلي ماكريستال لشبكة "ايه بي سي" إن "إيران زادت نفوذها في أنحاء المنطقة الآن. إذا سحبتم النفوذ الأميركي، فسيكون لديكم على الأرجح المزيد من عدم الاستقرار"

- دور "مهم" في استقرار أفغانستان -

عقد أعضاء طالبان لقاءات كذلك مع وفود من الولايات المتحدة وباكستان والسعودية في الإمارات في وقت سابق من كانون الأول/ديسمبر، لكنهم رفضوا حتى الآن لقاء وفد حكومي أفغاني.

وأفاد قاسمي أن عراقجي سيزور أفغانستان خلال الأسبوعين المقبلين من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وأضاف أن الجمهورية الإسلامية "بالنظر إلى الحدود الطویلة مع أفغانستان والخلفیة الثقافیة والتاریخیة، أبدت اهتماما كمساهم مهم فی المنطقة (...) بالدخول فی هذه المحادثات لتلعب دورا رئیسیا ومهما فی عملیة الاستقرار فی أفغانستان".

وتتشارك إيران حدودا يبلغ طولها نحو 965 كلم. وتشابكت العلاقة بين البلدين خلال السنوات الأخيرة.

ولطالما دعمت طهران أقلية الهزارة الشيعية في أفغانستان التي تعرضت إلى الاضطهاد من قبل طالبان خلال حكم الحركة في تسعينات القرن الماضي.

وعملت إيران إلى جانب الولايات المتحدة والقوى الغربية في مواجهة طالبان عقب عملية الغزو التي قادتها واشنطن في 2001.

لكن صدرت اتهامات من أطراف غربية وأفغانية للحرس الثوري الإيراني بإقامة علاقات مع طالبان خلال السنوات الأخيرة هدفها إخراج القوات الأميركية من أفغانستان.

وفي هذه الأثناء، حققت طالبان مكاسب مهمة على الأرض هذا العام في وقت تسبب مقاتلوها بسقوط عدد قياسي من الضحايا في صفوف القوات الحكومية.

ورحبت طهران بإعلان ترامب قراره سحب جميع القوات الأميركية من سوريا لكنها لم تعلّق على مسألة تقليص عدد الجنود الأميركيين في أفغانستان.

وقال قاسمي السبت إن "وجود القوات الأميركية كان منذ البداية، خطأ وسببا رئيسيا لعدم الاستقرار ولانعدام الأمن في المنطقة".

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