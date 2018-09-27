وكالة الأونروا تحصل على تمويل جديد بقيمة 118 مليون دولار
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
موظفون لدى الأونروا كبلوا أيديهم وارتدوا ملابس الاعدام البرتقالية خلال احتجاج على صرف نحو الف موظف في مدينة غزة في 19 أيلول/سبتمبر 2018(afp_tickers)
اعلن وزير خارجية الاردني أيمن الصفدي الخميس ان عددا من الدول تعهدت دفع 118 مليون دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) من اجل مساعدتها للتغلب على الأزمة التي نجمت عن خفض التمويل الأميركي.
وقال رئيس الأونروا بيار كرانبول خلال مؤتمر صحافي على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة إن الكويت والاتحاد الأوروبي بين أكبر المانحين إلى جانب ألمانيا وإيرلندا والسويد والنروج.
وجاءت المساهمات كذلك من تركيا واليابان، وفق ما قاله الصفدي.
وتعهدت فرنسا بالمشاركة في التمويل السنة المقبلة.
أعلنت واشنطن وقف تمويل الأونروا قبل شهل بعد أن كانت تدعمها بما يصل إلى 350 مليون دولار سنويا واتهمتها "بالانحياز" في أنشطتها.
ووجهت الوكالة التي تقدم مساعدات تعليمية وصحية وخدمة إلى أكثر من ثلاثة ملايين لاجىء فلسطيني نداء لجمع 200 مليون دولار لسد العجز المالي لهذه السنة وتجنب إغلاق مدارسها ومراكزها الصحية.
وقال كرانبول إن الالتزامات الجديدة "خطوة مهمة من أجل تجاوز الأزمة المالية الأخطر في تاريخ الوكالة".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب