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هذا المحتوى تم نشره يوم 05 أكتوبر, 2018 09:03 م 05 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 21:03

صورة وزعها الديوان الملكي السعودي لولي العهد الامير محمد بن سلمان في 21 شباط/فبراير 2018 (afp_tickers)