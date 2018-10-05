ولي العهد السعودي لترامب: "لقد دفعنا" ثمن الأسلحة الأميركية
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صورة وزعها الديوان الملكي السعودي لولي العهد الامير محمد بن سلمان في 21 شباط/فبراير 2018(afp_tickers)
أكّد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة نشرتها وكالة بلومبرغ الجمعة أنّ بلاده "تدفع" مقابل الأسلحة التي تُزوّدها بها الولايات المتحدة، وذلك بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنّه يُدافع عن دول نفطيّة "مقابل لا شيء".
وفي انتقاد بدا أنه يستهدف مباشرةً دول الخليج وبينها السعودية حليفته، قال ترامب أمام الجمعيّة العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي "إننا نُدافع عن عدد من هذه الدول من أجل لا شيء، وهي تستفيد من ذلك من أجل أن تفرض علينا أسعار نفط أعلى".
وقال ولي العهد السعودي لبلومبرغ مساء الأربعاء في الرياض "نعتقد أنّنا دفعنا ثمن كلّ الأسلحة التي حصلنا عليها من الولايات المتحدة، هي ليست أسلحة مجّانية"، مشددًا على "أننا اشترينا كلّ شيء بالمال".
غير أنّ الأمير قلّل رغم ذلك من شأن الاختلافات مع الرئيس الأميركي، قائلاً "علينا أن نقبل بأنّ أيّ صديق يقول أشياء إيجابيّة وأشياء سلبيّة. يُمكن أن يحصل سوء تفاهم، ونحن نضع (تلك التصريحات) في هذه الخانة"، ومؤكّدًا أنه "يحبّ العمل" مع ترامب.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب