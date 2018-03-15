ولي العهد السعودي يؤكد انه اذا طورت ايران قنبلة ذرية ستقوم السعودية بالمثل
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ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان(afp_tickers)
أكد ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان انه اذا طورت ايران القنبلة الذرية فالسعودية "ستقوم بالمثل في أسرع وقت ممكن"، في مقابلة مع شبكة "سي بي اس" التلفزيونية الاميركية نشرت مقتطفات منها الخميس.
وقال محمد بن سلمان في المقابلة التي ستبث كاملة الأحد ان "السعودية لا ترغب في حيازة السلاح النووي، ولكن اذا طورت ايران قنبلة ذرية سنقوم بالمثل في أسرع وقت ممكن، دون أدنى شك".
ومن المقرر ان يلتقي محمد بن سلمان الرئيس الاميركي دونالد ترامب في البيت الابيض في 20 اذار/مارس الحالي.
وشبه ولي عهد السعودية المرشد الأعلى للجمهورية الايرانية علي خامنئي بأدولف هتلر، وقال ان خامنئي "يريد إقامة مشروع شرق أوسطي خاص به مثلما أراد هتلر التوسع في زمنه. لم يدرك العديد من الدول في العالم وفي أوروبا إلى أي مدى كان هتلر خطيراً إلى أن حدث ما حدث. لا أريد أن يحدث الأمر نفسه في الشرق الأوسط".
تقاربت واشطن مع الرياض منذ تولي دونالد ترامب الحكم من خلال عدائهما المشترك لإيران. ولا يندد ترامب بتورط إيران في سوريا واليمن والعراق فحسب وإنما ينتقد الاتفاق النووي الذي أبرمه سلفه باراك أوباما كواحد من قادة الدول الست الكبرى في العالم بهدف الحؤول دون تطوير ايران قدراتها النووية.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب