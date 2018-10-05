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هذا المحتوى تم نشره يوم 05 أكتوبر, 2018 07:01 م 05 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 19:01

صورة التقطت قرب شعار لشركة ارامكو السعودية النفطية العملاقة في الرياض في 25 كانون الثاني/يناير 2016

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الجمعة في مقابلة مع وكالة بلومبرغ، أنّ بلاده تنوي طرح أسهم شركة أرامكو النفطية العملاقة في السوق المالية بحلول العام 2021.

وقال الأمير محمد إنّ هذا الأمر سيحصل "أعتقد في نهاية 2020 أو مطلع 2021".

وكان الموعد الأوّل لإدخال نسبة صغيرة من أرامكو في السوق المالية حدّد عام 2018 قبل أن يرجأ.

وقال ولي العهد السعودي إنّ طرح 5% من أسهم هذه الشركة الوطنية "هو 100 %" لصالح المملكة العربية السعودية.

وأضاف الأمير محمد حسب المقابلة التي أجريت معه مساء الأربعاء في الرياض، إنّ هذا الموعد يعود إلى فكرة أنّه يجب على أرامكو، قبل أن تطرح في السوق المالية، أن تستحوذ على الـ70 بالمئة من الحصة التي يمتلكها الصندوق السيادي السعودي في شركة سابك للبتروكيميائيات.

ويتوقع الأمير السعودي أن تبلغ عائدات طرح 5% من أسهم أرامكو في السوق المالية نحو 100 مليار دولار، مقدّرًا قيمة الشركة بنحو ألفي مليار دولار، الأمر الذي يشكك فيه عدد من الخبراء.

وأضاف ان "المستثمرين سيقررون السعر في ذلك النهار" (الدخول في السوق المالية) إلا أنني أعتقد أن القيمة ستكون أكثر من الفي مليار دولار" بعد ادخال سابك.

وأكد ان طرح الأسهم في السوق المالية في موعد متأخر عمّا كان مقررًا قبلا "لن يلقي أبدًا بالظلال على خطط رؤية 2030" التي هي برنامجه للاصلاحات، معتبرا أن بيع سابك سيؤمن السيولة الكافية للصندوق السيادي.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب