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هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مارس, 2018 06:52 م 19 مارس 2018 - آخر تحديث - 18:52

صورة تعود الى 14 اذار/مارس 2017 للرئيس الاميركي دونالد ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في البيت الابيض

اعلنت السفارة السعودية في واشنطن الاثنين ان ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان سيقوم بجولة تمتد لثلاثة اسابيع على العديد من المدن الاميركية، بعد ان يكون التقى الرئيس الاميركي دونالد ترامب الثلاثاء.

واوضح بيان السفارة السعودية ان الامير محمد بن سلمان (32 عاما) سيتوجه السبت الى بوسطن، ويلتقي في السادس والعشرين من اذار/مارس كبار المسؤولين الماليين في نيويورك، ليتزامن هذا اللقاء مع عزم شركة ارامكو النفطية السعودية على طرح قسم من اسهمها في البورصة.

كما يلتقي ولي العهد السعودي الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش.

وابتداء من الثلاثين من اذار/مارس ينتقل الى الشواطىء الغربية للولايات المتحدة، فيزور لوس انجليس وسان فرانسيسكو للالتقاء بالمسؤولين عن كبار شركات التكنولوجيا مثل غوغل وآبل، اضافة الى شركة لوكهيد مارتن لتصنيع السلاح.

بعدها ينتقل الى سياتل حيث شركة امازون، ثم يختتم جولته في السابع من نيسان/ابريل في هيوستن حيث شركات الصناعات النفطية.

وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الاثنين في تصريح صحافي من واشنطن "ان علاقاتنا مع الولايات المتحدة لم تكن يوما افضل مما هي عليه اليوم"، معتبر ان لدى الحليفين وجهات نظر "متشابهة عمليا" ازاء العديد من الازمات الاقليمية مثل اليمن وافغانستان، اضافة الى الدور السلبي لايران في الشرق الاوسط.

كما شدد الجبير على ما يفترض ان يكون النقطة الاساسية في اول زيارة للامير محمد بن سلمان الى الولايات المتحدة منذ توليه ولاية العهد. وقال "هناك مفهومان متعارضان" في المنطقة، مفهوم "النور" الذي تمثله السعودية، و"مفهوم الظلمات" الذي تمثله جمهورية ايران الاسلامية.

وتابع الوزير السعودي "ان النور هو الذي ينتصر على الدوام على الظلمات"، موجها الانتقادات الى الاتفاق الدولي النووي مع ايران الذي اعتبر انه يتضمن "نواقص".

وحول اليمن قال الجبير "نحن لم نرد هذه الحرب، ونسعى لعملية سياسية الا ان الحوثيين لا يريدون ذلك".

واوضح ان الوفد السعودي سيشرح "هذه الحقيقة" لاعضاء الكونغرس الذين اعربوا عن عزمهم على فرض قيود على الدعم العسكري الاميركي للرياض بسبب النزاع اليمني.

وحول الازمة مع قطر والتي تبدو كأنها وصلت الى المأزق رغم محاولات التوسط الاميركية، قال الجبير "ان مسألة قطر صغيرة" مقارنة بالملفات الاقليمية الاخرى.

وبعد ان طلب مجددا من قطر التوقف عن "دعم الارهاب"، اكد ان السعوديين "ليسوا مستعجلين"، وان حل هذه الازمة "سيأخذ الوقت اللازم".

واشاد الجبير بالاصلاحات الاجتماعية التي يعمل عليها الامير محمد بن سلمان لتحديث المملكة، وحملته لمكافحة الفساد التي استهدفت عددا من امراء الاسرة المالكة. وقال "عمليا لا توجد اي معارضة" بوجه هذه الاصلاحات "والناس يدعموننا كثيرا".

وردا على سؤال عما يتردد بان محمد بن سلمان يبدو مستعجلا جدا، اعتبر ان "هذا المفهوم خاطىء".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب