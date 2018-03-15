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هذا المحتوى تم نشره يوم 15 مارس, 2018 07:48 م 15 مارس 2018 - آخر تحديث - 19:48

أكد ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان انه اذا طورت ايران قنبلة نووية فإن السعودية "ستقوم بالمثل في أسرع وقت ممكن"، وذلك في حديث تلفزيوني قبل ايام من وصوله الى واشنطن للقاء الرئيس الاميركي دونالد ترامب.

وفي مقابلة مع شبكة "سي بي اس" التلفزيونية الاميركية تم بث مقتطفات منها الخميس شبّه الامير السعودي المرشد الاعلى في ايران اية الله علي خامنئي بأدولف هتلر، محذرا من انه يسعى الى التوسع في الشرق الاوسط بشكل مشابه لالمانيا النازية في بداية الحرب العالمية الثانية.

وقال ولي العهد خلال المقابلة التي ستبث الاحد "السعودية لا تريد ان تمتلك اي قنبلة نووية، لكن بلا شك اذا طورت ايران سلاحا نوويا فاننا سنفعل الشيء نفسه في اسرع ما يمكن".

وقال ان خامنئي "يريد إقامة مشروع شرق أوسطي خاص به مثلما أراد هتلر التوسع في زمنه. لم يدرك العديد من الدول في العالم وفي أوروبا إلى أي مدى كان هتلر خطيراً إلى أن حدث ما حدث. لا أريد أن يحدث الأمر نفسه في الشرق الأوسط".

وردت ايران التي تتعرض لضغوط اوروبية من اجل تخفيف المخاوف الاميركية حول التزامها بالاتفاق النووي على ولي العهد ووصفته بأنه "ساذج".

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي معلقا على مقابلة ولي العهد السعودي "هذه الكلمات لا قيمة لها (...) لأنها تصدر عن عقل ساذج مليء بالاوهام وينطق دائما بالمرارة والأكاذيب".

تأتي تصريحات ولي العهد في وقت تُهدّد ادارة ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي مع ايران، ما قد يسمح لطهران بتطوير اسلحة نووية.

- اذكاء التنافس السعودي الايراني-

ومن المقرر ان يصل ولي العهد الى واشنطن الاثنين قبل محادثات مع ترامب الثلاثاء.

واحدث الامير الجريء والشاب صدمة في السعودية منذ تسلم والده العرش عام 2015 وتعيينه وزيرا للدفاع.

والعام الماضي تم تعيينه وليا للعهد، لكن ينظر اليه على انه الحاكم الفعلي في ظل والده البالغ 82 عاما.

وهز ولي العهد المملكة بقرارته، معلنا تحريرا للأعراف الاجتماعية من ايديولوجية الاسلام الوهابي الخانقة ومبادرة لتحديث الاقتصاد.

وفي خطوة لتوطيد سلطته تجاه منافسيه من العائلة الحاكمة، قام ولي العهد ايضا باحتجاز العديد من الامراء ورجال الاعمال الاثرياء لأشهر واجبرهم على التنازل عن جزء من ثرواتهم والقبول به حاكما مستقبليا للبلاد.

وفي صراع السعودية مع ايران، اقحم الامير محمد الجيش السعودي المدعوم اميركيا في نزاع كارثي في اليمن وقاد جهودا لم تنجح الى حد ما لعزل قطر عن محيطها الخليجي.

ومع ذلك اشار ترامب بشكل متكرر الى دعمه للسعودية، وقد زار الرياض في ايار/مايو 2017 في اول رحلة خارجية بصفته رئيسا للولايات المتحدة.

وعمد مستشار ترامب وصهره جاريد كوشنر الى اقامة علاقات مع الامير محمد، ويقال انه دعم هجومه السياسي على قطر في حين عارضته وزارة الدفاع الاميركية.

-مسار سريع لبرنامج الطاقة النووية-

واثار الدفع الجديد من جانب المملكة لتطوير قدرات في مجال الطاقة النووية مخاوف من ان يخفي هذا دعما ايضا لبرنامج اسلحة نووية محتمل.

وفي بداية هذا الاسبوع وضعت الحكومة السعودية برنامج الطاقة الذرية على مسار سريع، وقالت انه يهدف الى تخفيف الاستهلاك الداخلي للنفط حفاظا على موارد الطاقة في البلاد من اجل التصدير.

وتأتي زيارة ولي العهد السعودي قبل اقل من شهرين على اتخاذ ترامب قراره بشأن الاستمرار ب"خطة العمل الشاملة المشتركة" التي ازالت عقوبات مفروضة على ايران مقابل تعهدها وقف تطويرها لاسلحة نووية.

وادان ترامب مرارا هذا الاتفاق الذي وافق عليه سلفه باراك اوباما مع بريطانيا والصين وفرنسا والمانيا وروسيا، وهي دول تؤيد الابقاء على الاتفاق.

لكنّ اقالة ترامب وزير خارجيته ريكس تيلرسون تُبعد احد المدافعين عن هذا الاتفاق. وقد عيّن ترامب مكان تيلرسون مدير وكالة الاستخبارات المركزية مايك بومبيو وهو من الصقور المعادين لايران، في خطوة يبدو كأنه يدقّ من خلالها ناقوس النهاية للاتفاق النووي مع حلول موعد 12 ايار/مايو.

وقال عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الايراني ان "الولايات المتحدة مصممة على التخلي عن الاتفاق النووي، والتغييرات في الخارجية اجريت من اجل هذا الهدف، او على الاقل كان هذا احد الاسباب".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب