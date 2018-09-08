محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 08 سبتمبر, 2018 09:13 ص 08 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 09:13

وزير الدفاع الاميركي جيم ماتيس (الثاني من اليسار) لدى وصوله قاعدة للحلف الأطلسي في كابول الجمعة 7 ايلول/سبتمبر 2018. (afp_tickers)