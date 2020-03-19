هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مارس, 2020 09:22 م

صورة التُقطت في 16 آذار/مارس 2020 نُظهر درجات هوائية مكدسة أمام نقطة لقياس حرارة الجسم عند مدخل مجمع سكني في مدينة ووهان في وسط الصين

منذ أن وُضعوا قيد الحجر الصحي في نهاية يناير، يعيش سكان ووهان حيث ظهر مرض كوفيد-19 في نهاية كانون الأول/ ديسمبر، في عزلة داخل أحيائهم، وفي حالة رعب من مخاطر العدوى.

خوفًا من الإصابة بالوباء، توقفت الحركة في المدينة الصينية البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة وباتت تُشبه مدينة الأشباح. وأغلقت كل الأحياء الصغيرة بحواجز يصعب اجتيازها وتخضع للمراقبة على مدار 24 ساعة في اليوم.

التجول في المدينة بات مهمة مستحيلة. وقد وُضعت حواجز بلاستيكية ومعدنية متنقلة على نقاط العبور الاستراتيجية.

وسُمح للبائعين وعمال التوصيلات بتزويد الناس بأكياس المنتجات الغذائية والأطعمة عبر الحواجز فقط.

أما الأشخاص الذين يريدون الخروج من منازلهم فعليهم إبراز إذن رسمي والخضوع لقياس درجة الحرارة لضمان عودتهم إلى منازلهم.

وقد تطوع عدد من الأشخاص التابعين للجان الأحياء للسهر على تنفيذ أوامر السلطة على المستوى السكني وتأمين الامتثال الصارم لتدابير احتواء الفيروس.

لكن اليوم الذي ستسقط فيه جميع الحواجز في ووهان لم يعد بعيدا!

إذ للمرة الأولى منذ كانون الثاني/يناير، أعلنت المدينة حيث سُجلت أعلى نسبة وفيات بلغت 3245، الخميس عن عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقد بدأت عملية تخفيف القيود المفروضة على حركة المرور. وسُمح للسكان الذين يعيشون في مناطق "لا خطر فيها من الوباء"، التنقل من جديد في أماكن إقامتهم، شرط عدم التجمع.

كما سُمح لبعض الشركات الرئيسية باستئناف أعمالها تدريجيًا.

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