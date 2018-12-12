يمنيّون جنوبيون يتظاهرون في السويد للمطالبة باستفتاء على استعادة استقلالهم

هذا المحتوى تم نشره يوم 12 ديسمبر, 2018 03:05 م

يمنيون جنوبيون يتظاهرون أمام مقر انعقاد المحادثات اليمنية في ريمبو في 12 كانون الأول/ديسمبر 2018

تظاهر يمنيّون جنوبيّون الأربعاء أمام مقرّ انعقاد محادثات السلام في السويد للمطالبة باستفتاء على استعادة جنوب اليمن استقلاله.

وطالب نحو ثلاثين يمنيا جنوبيا بالحرية ملوّحين بأعلام دولتهم السابقة، تحت أنظار الشرطة السويدية المنتشرة في محيط المقر.

وكان الجنوب دولة مستقلة حتى الوحدة مع الشمال عام 1990 إبان حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذي بقي في السلطة حتى 2012، وقتل بيد المتمرّدين في 2017.

ولطالما اشتكى الجنوبيون من التهميش والإهمال. وقد استمر وضعهم على ما كان عليه في عهد الرئيس عبد ربه منصور هادي، وهو يمني جنوبي تولى الرئاسة بعد تنحي صالح.

وقال عدد من المتظاهرين لوكالة فرانس برس إنهم يطالبون بإجراء استفتاء على استقلال الجنوب.

وقال عبد الفتاح حداد، وهو من مدينة الضالع الجنوبية لفرانس برس "نحن نطالب بحقنا لأننا سكان أصليون مثل ما حصل في اسكتلندا للاستقلال. لماذا لا يقومون باستفتاء؟ حقنا الاستفتاء. نحن أغلبية عظمى".

وأوقع النزاع في اليمن منذ آذار/مارس 2015 أكثر من عشرة آلاف قتيل ودفع 14 مليون شخص الى حافة المجاعة، متسبّبا بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.

والخميس الماضي انطلقت في ريمبو في السويد محادثات هي الأولى بين الحكومة اليمنية والمتمرّدين منذ 2016 حين فشلت محادثات استمرّت ثلاثة أشهر في الكويت في تحقيق أي اختراق.

وكان الجنوبيون اشتكوا من ضعف التمثيل خلال التحضير لمحادثات السويد. ويتضمن كل من وفدي الحكومة اليمنية والمتمرّدين الحوثيين ممثلا واحدا عن الجنوب.

وقالت الناشطة الجنوبية هند عميران لفرانس برس "نحن مجموعة من أبناء الجنوب، جئنا من مختلف المناطق. جئنا اليوم حتى نقول رسالة للحكومة وللمبعوث (الأممي الخاص) السيد مارتن (غريفيث): لمَ الجنوب ليس ضمن الحوار، أو المفاوضات؟"

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