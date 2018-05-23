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هذا المحتوى تم نشره يوم 23 مايو, 2018 07:02 م 23 مايو 2018 - آخر تحديث - 19:02

يوليا سكريبال التي تعرضت للتسميم مع والدها الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال في سالزبري بالمملكة المتحدة، تتحدث إلى الإعلام في 23 أيار/مايو 2018 في لندن

أعلنت يوليا سكريبال التي تعرضت للتسميم مع والدها الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال في آذار/مارس في بريطانيا، أنها تود العودة إلى بلادها غير أنها تريد أن تشفى تماما قبل ذلك، في مقطع فيديو تم بثه الأربعاء.

وقالت المرأة البالغة من العمر 33 عاما في الفيديو الذي تلقته وكالة رويترز وبثه التلفزيون الروسي "خرجت من المستشفى في التاسع من نيسان/أبريل لكن علاجي متواصل" مضيفة "أتمنى العودة إلى بلدي في المستقبل".

وظهرت في الفيديو وهي تبتسم مرتدية فستانا أزرق وتكلمت بالروسية مبدية امتنانها للدبلوماسيين الروس، لكنها قالت إنها "غير مستعدة" في الوقت الحاضر لقبول مساعدة السفارة الروسية.

وقالت في هذا الظهور الأول عبر الإعلام منذ تسميمها في سالزبري في 4 آذار/مارس "لا أريد الدخول في التفاصيل، لكنني أريد فقط القول إن العلاج كان مرهقا ومحبطا للغاية (...) أحاول أن أعيش يوما بعد يوم وأريد مساعدة والدي إلى أن يشفى تماما".

وخرج سيرغي سكريبال من المستشفى في 18 أيار/مايو.

واوضحت يوليا سكريبال "انقلبت حياتي رأسا على عقب، والآن أحاول التأقلم مع التغييرات المذهلة التي دخلت على حياتي، سواء جسديا أو عاطفيا".

وأثار تسميم سيرغي سكريبال وابنته بواسطة غاز أعصاب أزمة دبلوماسية خطيرة بين لندن مدعومة من حلفائها الغربيين، وموسكو المتهمة بالوقوف خلف التسميم غير أنها تنفي بشدة أي مسؤولية.

وأدت الأزمة إلى أكبر عملية طرد متبادل لدبلوماسيين في التاريخ.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب