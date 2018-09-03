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هذا المحتوى تم نشره يوم 03 سبتمبر, 2018 12:34 م 03 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 12:34

ليبيون تجمهوا مكان سقوط قذيفة هاون في العاصمة طرابلس في 30 آب/اغسطس 2018

استمرت المعارك الاثنين لليوم الثامن على التوالي بين مجموعات مسلحة في الضاحية الجنوبية للعاصمة الليبية طرابلس حيث أوقعت المواجهات منذ أسبوع 47 قتيلا على الاقل بحسب وزارة الصحة.

وسُمع دوي انفجارات خلال الصباح من وسط طرابلس.

واشار متحدث باسم أجهزة الاغاثة يُدعى أسامة علي الى وقوع مواجهات على مشارف العاصمة مضيفا أنه تعذر إجلاء أسر عالقة جراء المعارك.

وقال المتحدث إن "المجموعات المسلحة تغلق الطرقات المؤدية الى مواقعها وبالتالي تحول دون وصول المساعدات والاسعافات".

وأشار شهود أيضا الى معارك عنيفة خصوصا في حي وادي الربيع في جنوب شرق العاصمة.

وأشارت حصيلة جديدة لوزارة الصحة مساء الاحد الى سقوط 47 قتيلا على الاقل و129 جريحا غالبيتهم من المدنيين في المواجهات المستمرة منذ 27 آب/اغسطس الماضي بين مجموعات مسلحة متنافسة في جنوب العاصمة.

وأشارت وكالة فرانس برس الى نشاط شبه طبيعي في وسط طرابلس الاثنين وحركة سير أسهل من المعتاد.

وكان نحو 400 معتقل فّروا إثر أعمال شغب الاحد في سجن عين زارة في الضاحية الجنوبية لطرابلس.

ودين معظم المعتقلين في السجن بارتكاب جرائم، أو كانوا من مؤيّدي الديكتاتور السابق معمّر القذافي ودينوا بارتكاب جرائم قتل خلال الانتفاضة التي أطاحت نظامه في العام 2011.

إلا أن مسؤولا في وزارة العدل أوضح الاثنين لوكالة فرانس برس ان المعتقلين فروا من الجناح "أ" المخصص لموقوفي الحق العام.

أما مؤيدو النظام السابق فيحتجزون في جناح "لم يسجل فيه أي اضطراب"، بحسب المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته.

أما أبرز مسؤولي النظام السابق فيعتقلون في سجن آخر في طرابلس وأيضا في مصراتة (200 كلم شرق العاصمة).

ومنذ الاطاحة بنظام القذافي في 2011، تعيش العاصمة الليبية طرابلس في قلب صراع بين عدة مجموعات مسلحة للامساك بالسلطة.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب