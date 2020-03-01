هذا المحتوى تم نشره يوم 01 مارس, 2020 06:26 م

اضرام النيران في مركز سابق لايواء اللاجئين في جزيرة ليسبوس اليونانية في الاول من اذار/مارس 2020

اضرم سكان في جزيرة ليسبوس اليونانية مساء الاحد النار في مركز سابق لايواء المهاجرين قرب شاطىء سكالا سيكامينياس، وفق مصور لوكالة فرانس برس.

وكانت المفوضية العليا للاجئين في الامم المتحدة تدير هذا المركز قبل ان يغلق نهاية كانون الثاني/يناير الفائت. وكان يستقبل المهاجرين موقتا قبل ان يتم نقلهم الى مركز آخر في الجزيرة.

وتجمع نحو 150 من السكان حول المركز بعد وصول مهاجرين جدد الى شاطىء سكالا سيكامينياس خشية ان يعيد المركز فتح ابوابه ثم احرقوه في شكل جزئي.

وافاد مصور فرانس برس ان نحو سبعين من طالبي اللجوء كانوا لا يزالون على الشاطىء مساء من دون بطانيات.

ووصل 500 مهاجر على الاقل الاحد الى نقاط مختلفة في ليسبوس على متن عشرة زوارق، بحسب فرانس برس.

وابدى سكان غضبهم حيال وصول هؤلاء ومنعوا زورقا يقل نحو خمسين مهاجرا من الرسو وصرخوا في وجههم "عودوا الى تركيا".

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