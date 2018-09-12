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هذا المحتوى تم نشره يوم 12 سبتمبر, 2018 07:24 ص 12 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 07:24

رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر خلال زيارة الى بلجيكا في 30 آب/اغسطس. (afp_tickers)