يونكر يدعو الاتحاد الاوروبي الى تعزيز دوره على الساحة الدولية
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رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر خلال زيارة الى بلجيكا في 30 آب/اغسطس.(afp_tickers)
دعا رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر الاربعاء أوروبا الى تعزيز دورها "كلاعب دولي" عبر الاخذ بالاعتبار قوتها على الساحة الدولية وذلك في آخر خطاب له حول حال الاتحاد الاوروبي.
وقال أمام النواب الاوروبيين المجتمعين في جلسة عامة في ستراسبورغ "يجب ان تعزز دورنا كلاعب دولي" مضيفا "نعم ندفع المال عالميا، لكن يجب ان نكون أيضا لاعبين دوليين".
من جانب آخر، اقترح يونكر بناء "تحالف جديد" بين الاتحاد الاوروبي والقارة الافريقية يهدف الى خلق فيها ما يصل الى عشرة ملايين وظيفة في السنوات الخمس المقبلة.
وقال إن شراكة اقتصادية جديدة بين القارتين "ستتيح خلق ما يصل الى عشرة ملايين وظيفة في أفريقيا في السنوات الخمس المقبلة".
وفي ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي أكد يونكر ان بريطانيا لا يمكن ان تبقى "باجزاء فقط" من السوق الاوروبية الموحدة بعد بريكست في 2019.
وأوضح "على الحكومة الاوروبية ان تدرك ان من يغادر الاتحاد لن يكون له نفس الموقع المميز لدولة عضو. اذا غادرت دولة ما الاتحاد، فلا يمكن بالطبع ان تبقى ضمن سوقنا الموحدة وبالتأكيد ليس في أجزاء منها".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب