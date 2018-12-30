يونكر يدعو بريطانيا إلى "ترتيب أمورها" بشأن بريكست

هذا المحتوى تم نشره يوم 30 ديسمبر, 2018 01:16 م

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي (يسار) تمر من خلف رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر لدى وصولها لحضر قمة أوروبية لمناقشة اتفاق بريكست في بروكسل بتاريخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2018

حث رئيس المفوضية الأوروبيّة جان كلود يونكر بريطانيا على "ترتيب أمورها بفعالية" بشأن بريكست، رافضا الاتهامات بأن لدى التكتل أجندة خفية لإبقاء بريطانيا فيه.

وقال لصحيفة "فيلت إم تسونتاغ" الألمانية "من غير المنطقي أن يبدو أن جزءا من الشعب البريطاني يعتقد أن الأمر يعود إلى الاتحاد الأوروبي لتقديم حل لجميع مشكلات بريطانيا المستقبليّة".

واضاف "أدعوهم إلى ترتيب أمورهم بفعالية. قولوا لنا ما الذي تريدونه. اقتراحاتنا مطروحة على الطاولة منذ شهور".

وفي وقت سابق هذا الشهر، أجلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي جلسة تصويت في مجلس العموم على اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي في تشرين الثاني/نوفمبر، خشية التعرض لهزيمة كبرى في ظل رفضه من قبل كثير من النواب.

وتسعى ماي للحصول على مزيد من التوضيحات من بروكسل بشأن الترتيبات المرتبطة بحدود إيرلندا فيما أشارت إلى أن التصويت سيتم في الأسبوع الذي يبدأ في 14 كانون الثاني/يناير.

ويعني ذلك أن قرار البرلمان سيأتي قبل أسابيع فقط من موعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر في 29 آذار/مارس.

واتهم حزب العمال الرئيسي المعارض ماي بـ"إضاعة الوقت" لمحاولة إجبار النواب على دعم اتفاقها بدلا من المخاطرة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون وضع ترتيبات لذلك.

وقال يونكر "لدي انطباع بأن معظم النواب البريطانيين لا يثقون بالاتحاد الأوروبي والسيّدة ماي".

ورفض رئيس المفوضية الأوروبيّة اتهام بروكسل بالمماطلة لمنع بريطانيا من الخروج من التكتل.

وقال "هناك تلميحات الى أن هدفنا هو إبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي بكل الوسائل الممكنة. لكن هذه ليست نيّتنا".

وأضاف "لا نريد سوى توضيح بشأن علاقاتنا المستقبليّة. نحترم نتيجة الاستفتاء" الذي جرى بشأن بريكست في 2016.

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