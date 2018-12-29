يونكر يشكك في قدرة رومانيا على تولي رئاسة الاتحاد الاوروبي (اعلام)

هذا المحتوى تم نشره يوم 29 ديسمبر, 2018 01:20 م

رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في ستراسبورغ بشرق فرنسا في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2018

شكك رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر السبت عن شكوكه في قدرات رومانيا على تولي لأول مرة رئاسة الاتحاد الأوروبي اعتبارا من كانون الثاني/يناير لستة أشهر.

وقال يونكر في حديث لصحيفة "دي فيلت" الألمانية إن "حكومة بوخارست لم تدرك كليا ما معنى رئاسة دول الاتحاد" وإن كان هذا البلد "محضرا تقنيا" لتولي هذه المهام.

وأضاف "العمل الحذر يستلزم أيضا الرغبة في الإصغاء إلى الآخرين والتصميم الثابت على وضع الاهتمامات الخاصة في المرتبة الثانية. لدي شكوك في هذا الخصوص".

كما عبر عن تحفظات بشأن قدرة رومانيا، التي تواجه توترات سياسية وطنية حادة، على الظهور في موقع "وحدة متماسكة" في أوروبا.

وتتولى رومانيا الرئاسة الدورية للاتحاد في الأول من كانون الثاني/يناير لآول مرة منذ انضمامها إلى الإتحاد في 2007، خلفا للنمسا.

ومنذ أشهر باتت المؤسسات الأوروبية هدفا للغالبية اليسارية الحاكمة في رومانيا التي تندد باتحاد "ظالم" يرفض "أن يكون للبلاد آراؤها الخاصة" بحسب تعبير زعيم الحزب الاشتراكي الديموقراطي الحاكم ليفيو دراغنيا.

وتصاعدت التوترات مع بروكسل بسبب رغبة السلطات الرومانية في فرض إصلاح واسع النطاق للنظام القضائي سهيت لتصحيح "تعسف" القضاة. ويعتبر الاتحاد أن هذا الإصلاح سيقوض مكافحة الفساد المتفشي في هذا البلد.

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