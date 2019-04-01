هذا المحتوى تم نشره يوم 01 أبريل, 2019 04:41 ص

رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر يصل للمشاركة في نقاش حول مستقبل أوروبا في مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بشرق فرنسا في 12 شباط/فبراير 2019

صرح رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر مساء الأحد أن الاتحاد الأوروبي أضهر "الكثير من الصبر" حيال البريطانيين في ملف بريكست، إلا أن هذا الصبر "ينفد".

وقال يونكر خلال برنامج على شبكة "راي 1" الإيطالية "تحلينا بكثير من الصبر مع أصدقائنا البريطانيين، لكن حتى الصبر ينفد. أودّ أن تتوصل بريطانيا خلال ساعات أو أيام إلى اتفاق حول المسار الواجب اتباعه".

واضاف "إلى اليوم، نعرف ما الذي يرفضه البرلمان، لكننا لا نعرف ما الذي يوافق عليه".

ولدى سؤاله عن احتمال تنظيم استفتاء جديد، قال يونكر "إنها مسألة لا تعني سوى البريطانيين وحدهم (...) عليهم أن يقرروا اي أدوات سيستخدمون من أجل إتمام هذه الآلية".

وعن سياسة إيطاليا في مسألة الهجرة، أشار بونكر إلى أن المفوضية الأوروبية "ساعدت كثيرا" إيطاليا ماليا.

وتعتبر روما أن دول الاتحاد الأوروبي الأخرى لم تظهر تضامنا كافيا معها في التعامل مع تدفق المهاجرين الوافدين إلى سواحلها.

وقررت الحكومة الإيطالية الشعبوية ووزير داخليتها ماتيو سالفيني إغلاق البلاد أمام السفن التي تقوم بإغاثة المهاجرين في البحر المتوسط. وسجل تراجع كبير في عدد المهاجرين الوافدين خلال السنة الماضية.

وقال يونكر "لقد ساعدنا إيطاليا كثيرا في المفوضية الأوروبية، ولا يسرّنا كثيرا أن تقول إيطاليا +إنهم يتكلمون، مجرد كلام، ولا يقومون بشيء،+، هذا غير صحيح".

وأضاف "قدمنا دعما وافيا لإيطاليا بما لا يقل عن مليار يورو، وتمكنت إيطاليا التي تواجه هذا الدفق الكثيف من اللاجئين، من الاستفادة من التضامن الأوروبي الذي قد لا يكون كافيا، لكن بحدود الإمكانات التي أتاحتها لنا ميزانيتنا، قمنا بكل ما في وسعنا".

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