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هذا المحتوى تم نشره يوم 12 مارس, 2018 09:18 ص 12 مارس 2018 - آخر تحديث - 09:18

اطفال سوريون يتلقون العلاج من صعوبات تنفس في مستشفى في الغوطة الشرقية في 7 اذار/مارس. (afp_tickers)