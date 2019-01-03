"آبل" تخفض تقديراتها لمبيعاتها بسبب تباطؤ النمو في الصين

هذا المحتوى تم نشره يوم 03 يناير, 2019 06:50 ص

مقر مجموعة آبل للصناعات التكنولوجية في أوستن بولاية تكساس الأميركية في 13 كانون الأول/ديسمبر 2013

أعلنت مجموعة "آبل" للصناعات التكنولوجية الأربعاء خفض تقديراتها لنتائج الربع الأول من السنة المالية الجديدة خصوصا بسبب تباطؤ النمو في الصين.

وفي رسالة وجهها إلى المستثمرين، تحدث رئيس مجلس إدارة المجموعة تيم كوك عن ارتفاع سعر الدولار وتباطؤ "أقوى مما كان متوقعا" للاقتصاد الصيني، لتبرير هذا الخفض النادر في التقديرات.

وقال كوك "نعتقد أن البيئة الاقتصادية في الصين واجهت مزيدا من الأضرار بتصاعد التوتر التجاري مع الولايات المتحدة".

وفي المبادلات الالكترونية بعد انتهاء الجلسة، تراجع سعر سهم "آبل" الذي أغلق الأربعاء على 157,92 دولارا بارتفاع طفيف جدا (0,11 بالمئة) لكن بانخفاض نسبته 32 بالمئة عن أعلى مستوى تاريخي سجله في تشرين الأول/أكتوبر.

وحوالى الساعة 22,00 بتوقيت غرينتش، كان قد تراجع بنسبة 7,6 بالمئة.

وكتب تيم كوك "نتوقع ضعفا اقتصاديا في عدد من الأسواق الناشئة لكن هذا الأمر كان له تأثير أكبر مما كنا نقدر". وأضاف أن الجزء الأساسي من خفض التقديرات يتعلق بهواتف "آيفون" وأجهزة الكمبيوتر "ماك" والأجهزة اللوحية "آيباد" في ما تسميه المجموعة "الصين الكبرى"، أي الصين وتايوان.

وبذلك سيتراجع رقم أعمال "آبل" في الفصل الأول من العام (من أيلول/سبتمبر إلى كانون الأول/ديسمبر) إلى 84 مليار دولار بدلا من 91 مليارا كان يتوقعها المحللون.

وستعلن هذه النتائج رسميا في 29 كانون الثاني/يناير.

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