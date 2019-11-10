هذا المحتوى تم نشره يوم 10 نوفمبر, 2019 07:18 م

متظاهرون في وسط بيروت التجاري يحتجون على فساد الطبقة السياسية في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2019

نزل آلاف اللبنانيين للأحد الرابع على التوالي الى الشوارع تعبيرا عن احتجاجهم على ممارسات الطبقة السياسية في لبنان، في وقت تتعثر محاولات تكليف شخصية لتأليف حكومة جديدة بعد اسبوعين من استقالة الحكومة الحالية، ويزداد تفاقم الأزمة الإقتصادية.

ومنذ السابع عشر من تشرين الاول/اكتوبر الماضي، يعيش لبنان على وتيرة حركة احتجاجية واسعة غير مسبوقة وخصوصا انها شملت كل المناطق بمعزل عن الأحزاب والطوائف المتنوعة في البلاد. وهي تستهدف بشكل أساسي الطبقة السياسية التي يعتبرها المتظاهرون فاسدة وأوصلت البلاد الى أزمة اقتصادية خانقة.

ودفعت هذه التظاهرات رئيس الحكومة سعد الحريري الى الاستقالة في التاسع والعشرين من الشهر الماضي، ولم تكلف بعد أي شخصية تشكيل الحكومة الجديدة.

وإضافة الى بيروت، شهد "أحد الإصرار" تظاهرات في مناطق لبنانية عديدة وخصوصا طرابلس في شمال البلاد و صيدا وصور في الجنوب.

وركز المتظاهرون على ضرورة الاسراع في تشكيل حكومة تكنوقراط بأسرع وقت بعيدا من الأحزاب.

وهتفت متظاهرة من وراء المذياع "لن نخرج من الشارع قبل تحقيق مطالبنا".

وكان البنك الدولي دعا الاربعاء السلطات الى تشكيل حكومة جديدة في اسرع وقت محذرا من "إنكماش أخطر" سيصيب اقتصاد البلاد في حال لم يحصل ذلك.

وفي انتظار تشكيل الحكومة الجديدة، تتزايد المخاوف من أزمة مالية بعد قيام المصارف بفرض قيود على إخراج العملات الاجنبية.

وكان الرئيس ميشال عون عقد اجتماعا السبت مع وزيري المالية والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف، وصدر بيان في ختام الاجتماع دعا اللبنانيين الى عدم الاستسلام لحالة الذعر مع التأكيد أن ودائعهم في المصارف بأمان.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك