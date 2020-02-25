هذا المحتوى تم نشره يوم 25 فبراير, 2020 10:32 ص

الرئيس التونسي قيس سعيد (إلى اليمين) يستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لدى وصوله إلى العاصمة التونسية في 24 شباط/فبراير 2020

وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الى الجزائر الثلاثاء، في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا يلتقي خلالها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بحسب وكالة الانباء الجزائرية.

وأجرى الشيخ تميم بعيد وصوله محادثات مع الرئيس تبون تناولت "تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك" بحسب بيان سابق لرئاسة الجمهورية.

وكان الرئيس الجزائري ووزير الخارجية صبري بوقادوم في استقبال أمير دولة قطر القادم من الجارة تونس حيث أجرى زيارة الاثنين والثلاثاء.

وتعد زيارة الشيخ تميم بن حمد، الثانية لرئيس دولة منذ انتخاب الرئيس تبون في كانون الأول/ديسمبر بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان في كانون الثاني/يناير.

والجزائر وقطر من اكبر منتجي ومصدري الغاز في العالم، كما استثمرت الدوحة بواسطة مجموعة "قطر ستيل" في انشاء مصنع للحديد والصلب شرق الجزائر بطاقة انتاج 4,2 مليون طن سنويا وتكلفة ملياري دولار.

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