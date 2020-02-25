هذا المحتوى تم نشره يوم 25 فبراير, 2020 10:32 ص

الرئيس التونسي قيس سعيد (إلى اليمين) يستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لدى وصوله إلى العاصمة التونسية في 24 شباط/فبراير 2020

بدأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، محادثات في الجزائر مع الرئيس عبد المجيد تبون بمناسبة زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وكان في استقباله الرئيس الجزائري ووزير الخارجية صبري بوقادوم.

ووصل الشيخ تميم إلى الجزائر في وقت سابق، قادما من الجارة تونس، حيث أجرى زيارة الاثنين والثلاثاء.

وتعد زيارة الشيخ تميم بن حمد، الثالثة لرئيس دولة إلى الجزائر منذ انتخاب الرئيس تبون في كانون الأول/ديسمبر بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان في كانون الثاني/يناير ثم الرئيس التونسي قيس سعيّد في 2 شباط/فبراير.

والجزائر وقطر من اكبر منتجي ومصدري الغاز في العالم، كما استثمرت الدوحة بواسطة مجموعة "قطر ستيل" في انشاء مصنع للحديد والصلب شرق الجزائر بطاقة انتاج 4,2 مليون طن سنويا وتكلفة ملياري دولار.

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