هذا المحتوى تم نشره يوم 26 مارس, 2019 07:11 ص

مقر أوبر في سان فرانسيسكو في كاليفورنيا بتاريخ 5 شباط/فبراير 2018

اشترت شركة "أوبر" العملاقة لخدمات سيارات الأجرة الخاصة رسميا منافسها في الشرق الأوسط "كريم" لقاء 3,1 مليار دولار، بحسب ما أعلنت الشركتان الثلاثاء.

وجاء في بيان مشترك صادر عن الشركتين "توصلنا إلى اتفاق تستحوذ بموجبه أوبر على كريم مقابل 3,1 مليار دولار".

وبموجب الاتفاق، تصبح "كريم" شركة تابعة لـ"أوبر" ولكنها ستستمر بالعمل بشكل مستقل مع الاحتفاظ بعلامتها التجارية.

وأكد البيان "ستستمر الشركتان بالعمل من خلال التطبيقات والعلامات التجارية الخاصة بكليهما تماما كما هو الحال الآن".

وستقوم "أوبر" بدفع 1,4 مليار دولار نقدا و1,7 مليار دولار على شكل سندات قابلة للتحويل، بحسب البيان.

وأكد البيان أن "أوبر ستستحوذ على كافة أعمال كريم في مجال التنقل والتسليم والمدفوعات في منطقة الشرق الأوسط، مع أسواق رئيسية تشمل مصر والأردن وباكستان والسعودية والإمارات".

ومن جانبه، رحب الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لكريم، ومقرها دبي، مدثر شيخا بالإعلان مؤكدا أن الخطوة ستصب في مصلحة الزبائن.

وسيخضع الاستحواذ للموافقات التنظيمية ومن المتوقع استكمال عملية الاستحواذ في الربع الأول من عام 2020.

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