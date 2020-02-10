هذا المحتوى تم نشره يوم 10 فبراير, 2020 11:43 ص

رئيس جنوب السودان سلفا كير عند وصوله قمة الاتحاد الافريقي لاجراء محادثات حول تشكيل حكومة وحدة وطنية، أديس ابابا، 8 شباط/فبراير 2020.

قالت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (ايغاد) مساء الأحد إن تأجيل تشكيل حكومة وحدة وطنية في جنوب السودان مرة أخرى "غير مرغوب فيه ولا قابل للتنفيذ" لاقتراب الموعد النهائي المخصص لذلك.

وفي بيان ذكرت المنظمة التي تتوسط في الصراع الدائر في جنوب السودان، أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية "تأجل مرتين في أيار/مايو وتشرين الثاني/نوفمبر، وأي تمديد آخر غير مرغوب فيه ولا قابل للتنفيذ في هذه المرحلة من مسار السلام".

ونشر البيان ليل الأحد والاثنين عقب لقاء بين رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المتمردين رياك مشار، في حضور الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني ورئيس الحكومة السوداني عبد الله حمدوك الذي يرأس "ايغاد" حاليا، على هامش قمة الاتحاد الافريقي في أديس ابابا.

ولم يؤد اللقاء إلى التوصل إلى اتفاق بين كير ومشار لتجاوز العقبة الأهم في المفاوضات حول تشكيل حكومة الوحدة، وهي تحديد عدد الولايات وترسيم حدودها.

وورد في البيان أن المنظمة وافقت على طلب كير "اجراء مزيد من المشاورات مع شعبه وابلاغ رئيس إيغاد في 15 شباط فبراير".

ومساء الأحد، قال وزير إعلام جنوب السودان ميخائيل ماكوي لوكالة فرانس برس إن كير طلب أن "يستشير الشعب"، بدون أن يحدد شكل هذه المشاورة.

وصرح المسؤول في "ايغاد" عبد الله بوسوري لوكالة فرانس برس أن حمدوك "سيدعو إلى عقد قمة في وقت (ومكان) يناسب الجميع".

وجاء ذلك ردا على تأكيد المكتب الإعلامي لرئيس جنوب السودان أنه يفترض عقد قمة للمنظمة في جوبا بتاريخ 8 شباط/فبراير "للوصول إلى قرار نهائي" حول موضوع الولايات.

وأدى توقيع اتفاق سلام في أيلول/سبتمبر 2018 إلى تراجع حدة المعارك في جنوب السودان. لكن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عبرت الجمعة عن أسفها لتضاعف العنف المسلح وانتهاكات حقوق الإنسان مع اقتراب تاريخ 22 شباط/فبراير الذي يمثل الموعد النهائي لتشكيل الحكومة.

ويواجه كير ومشار صعوبة في تحقيق بعض الترتيبات الهامة الواردة في اتفاق السلام. وتزايد عدد اللقاءات بينهما مؤخرا لحل الخلافات، دون أن يكون لها أثر عمليّ.

وغرق جنوب السودان في حرب أهلية عام 2013، بعد عامين فقط على استقلاله عن السودان. وبدأ الأمر عقب توجيه كير، المنتمي إلى اتنية الدنكا، الاتهام لمشار، المنتمي إلى اتنية النوير، بالتخطيط لتنفيذ انقلاب عسكري.

وشهد النزاع ارتكاب فظائع، بينها القتل والاغتصاب واسفر عن سقوط 380 ألف قتيل وعن أزمة إنسانية كارثية.

ند/ح س/اا

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