هذا المحتوى تم نشره يوم 18 أكتوبر, 2019 06:02 ص

قافلة عسكرية أميركية في دورية مشتركة مع قوات تركية على أطراق تل أبيض في سوريا عند الحدود التركية بتاريخ 8 أيلول/سبتمبر 2019

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن "اشتباكات متقطعة" تجري صباح الجمعة في مدينة رأس العين الحدودية في شمال سوريا غداة إعلان تركيا تعليق عملياتها العسكرية ضد القوات الكردية في شمال شرق سوريا.

وتحدث مدير المرصد لوكالة فرانس برس عن "اشتباكات متقطعة داخل مدينة راس العين مع سماع إطلاق الرصاص" بعدما وافقت تركيا على تعليق عمليتها لخمسة أيام ببعض الشروط.

وعلى الجانب التركي من الحدود، ذكرت مراسلة لفرانس برس أنها تسمع دوي قصف مدفعي وانفجارات بينما ترتفع سحابة من الدخان الأبيض فوق الجانب السوري.

لكن مدير المرصد رامي عبد الرحمن اشار إلى أن "هدوءا حذرا يسود في مناطق الشمال السوري الأخرى بالقرب من الحدود".

وبعد محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، أعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس مساء الخميس أن تركيا ستعلق لخمسة أيام هجومها في شمال سوريا، وستوقفها بشكل تام اذا انسحب المقاتلون الأكراد من هذه المنطقة الحدودية ضمن هذه المهلة.

وقال بنس إن العملية التركية "ستتوقف بشكل تام بعد انتهاء" الانسحاب خلال هذه المدة.

وتريد تركيا أن تنسحب القوات الكردية من منطقة بعمق 32 كلم تسعى الى تحويلها لاحقا الى "منطقة آمنة".

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