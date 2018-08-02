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هذا المحتوى تم نشره يوم 02 أغسطس, 2018 04:47 ص 02 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 04:47

مدخل شركة مانوران الفرنسية لانتاج اجهزة صنع الذخائر في مولوز بشرق فرنسا في 15 نيسان/ابريل 2010 (afp_tickers)