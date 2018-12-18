"التجارة العالمية" توافق على التحكيم بين قطر والسعودية بشأن الملكية الفكرية

هذا المحتوى تم نشره يوم 18 ديسمبر, 2018 09:26 م

تطالب مجموعة "بي ان" القطرية التي يظهر شعار قنواتها الرياضية في صورة مؤرخة الثالث من أيار/مايو 2017، بتعويض بقيمة مليار دولار على "قرصنة" بثها في السعودية.

وافقت منظمة التجارة العالمية الثلاثاء على إنشاء هيئة تحكيم مكلّفة الفصل في ما إذا كانت السعودية خرقت حقوق الملكية الفكرية لقطر، بخاصة حقوق قناة "بي إن" التلفزيونية.

وهذا آخر فصل من فصول الخلاف القائم حالياً بين قطر وجاراتها، والذي أدّى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدوحة من جهة وكل من الرياض وأبو ظبي والبحرين ومصر من جهة أخرى، وفرض حصار اقتصادي على قطر.

وكانت مجموعة "بي إن" الإعلامية القطرية أعلنت في آب/أغسطس أنّ "لديها أدلّة دامغة" على تورّط القمر الصناعي عربسات الذي يتخّذ من الرياض مقرّاً له في أعمال قرصنة ارتكبتها أيضاً قناة تلفزيونية "مدعومة من السعوديين" وتطلق على نفسها اسم "بي آوت كيو".

ونفت كل من السعودية وعربسات أي علاقة لهما بقناة "بي آوت كيو".

وتطالب مجوعة "بي إن" التي تمتلك خصوصاً حقوق بث العديد من الفعاليات الرياضية الضخمة بمليار دولار تعويضاً لها عن هذه "القرصنة الواسعة النطاق" التي تؤكّد أنّها كانت ضحيتها.

ولقيت هذه القرصنة انتقادات من العديد من الأطراف المعنيين بمسابقات رياضية مختلفة، مثل البطولات الأوروبية الوطنية في كرة القدم، وبطولة العالم للفورمولا واحد وبطولة ويمبلدون الإنكليزية لكرة المضرب.

كما أعلن الاتحاد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في تموز/يوليو أنّه سيتّخذ إجراءات قانونية بحق "بي آوت كيو" على خلفية قرصنة بث مباريات مونديال 2018، داعياً السلطات "في السعودية والدول المختلفة حيث تم رصد هذه النشاطات غير القانونية، لدعمنا في المعركة ضد القرصنة".

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر في الخامس من حزيران/يونيو 2017، متّهمة الدوحة بدعم تنظيمات متطرفة في المنطقة.

وتنفي قطر هذه الاتهامات، لكن النزاع بين الطرفين مستمر منذ 18 شهرا ولم تظهر مؤشرات إلى قرب تسويته.

والى جانب قطر والامارات والسعودية والبحرين، يضم مجلس التعاون الخليجي الكويت وسلطنة عمان اللتين لا تزالان تقيمان علاقات مع الدوحة. وتقود الكويت وساطة بين الدول المتخاصمة.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك