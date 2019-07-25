هذا المحتوى تم نشره يوم 25 يوليو, 2019 10:18 ص

بوريس جونسون ودونالد ترامب في الأمم المتحدة في نيويورك، أيلول/سبتمبر 2017

يواصل نادي المسؤولين الدوليين ذوي الخطابات التي تتسم غالباً باللهجة الشعبوية والمعادية للمنظومات القائمة، توسعه مما يؤثر على العلاقات الدولية ويضرّ بنهج التعددية والتعاون.

ويعتبر عدد من المراقبين أنّ "الموجة الشعبوية" التي تجتاح دولاً ديموقراطية سجّلت أول انتصاراتها الباهرة مع فوز خيار الـ"نعم" في استفتاء بريكست البريطاني في حزيران/يونيو 2016، حتى قبل فوز الملياردير الجمهوري دونالد ترامب برئاسة البيت الأبيض في العام التالي.

على هذه الخلفية، يبدو أنّ اختيار حزب المحافظين البريطاني لبطل بريكست بوريس جونسون، ليكون رئيساً لوزراء المملكة المتحدة، يندرج في هذا السياق الذي كان شهد أيضاً في أوقات سابقة صعود اليمين المتطرف في البرازيل ممثلاً بجاير بولسونارو، أو في إيطالياً من خلال ماتيو سالفيني.

ويشير مدير مجموعة اوراسيا للاستشارات يان بريمر إلى أنّ "مسؤولي نحو نصف دول مجموعة العشرين (...) باتوا بالإجمال مؤيدين لترامب". ويضيف أنّ "عدداً من بينهم وصلوا إلى السلطة بعده".

ويذكّر ببريطانيا والبرازيل وإيطاليا واستراليا في عهد سكوت موريسون. ويشير أيضاً إلى زعماء متواجدين في السلطة منذ مدة (مثل رئيس وزراء الهند ناريندا مودي، الأرجنتيني ماوريسيو ماكري والتركي رجب طيب اردوغان)، وكذلك زعماء آخرين مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

غير أنّ جونسون يبقى متمايزاً بعض الشيء. فبرغم أوجه التقارب مع ترامب إلا أنّه قد يجد نفسه سريعاً "غير مرتاح" في هذا "النادي غير الليبرالي"، وفق توماس رايت من مركز بروكينغز في واشنطن.

ويشرح رايت لفرانس برس أنّ رئيس وزراء بريطانيا الجديد "شعبوي وراديكالي بشأن بريكست" بالتأكيد "ولكنه ليس كذلك بما يخص مواضيع أخرى".

ويلفت إلى مسائل مثل "التغيّر المناخي وإيران" أو أيضاً "نهج التعددية الدولية"، ويقول إنّ جونسون "أكثر اعتدالاً" بهذا الخصوص وقد يجد نفسه سريعاً في موقف محرج مع الرئيس الأميركي المفترض أنّه حليفه الرئيسي.

ولا يلغي تعدد السياقات واختلاف الشخصيات بين هؤلاء المسؤولين، أوجه الشبه كثيرة.

ويقول لويجي سكازييري من مركز الإصلاح الأوروبي في لندن "يجمعهم الأسلوب الشعبوي وهم بوضوح جزء من ظاهرة واحدة وأوسع".

ويضيف أنّ "الناخبين في الولايات المتحدة، المملكة المتحدة أو في إيطاليا يختارون سياسيين يتصفون بمشاعر معادية للهجرة وبخطاب يكون قومياً بصورة أو بأخرى إضافة إلى رفض النخب التقليدية التي يجسدّها التكنوقراط والخبراء".

-"لعبة صفرية"-

تجد هذه الظاهرة جذورها في تفاقم انعدام المساواة وسط شعور بالتراجع يتخطى الطبقات الشعبية ليطال الطبقات المتوسطة.

يقترن كل ذلك مع استخدام "فعّال بشكل لا يصدق" لوسائل التواصل الاجتماعي التي يرى يان بريمر أنّ "بولسونارو وسالفيني وترامب وجونسون من مخلوقاتها الحقيقية". ويقول إنّ هذه العوامل مجتمعة تشرح الصعود "البنيوي (...) للشعبوية".ويستدرك في الوقت نفسه بأنّ هذه الموجة بعيدة عن التفشي.

وأدى بروز هؤلاء الفاعلين الجدد إلى ظهور "تبعات عميقة على الشؤون العالمية"، وفق لويجي سكازييري الذي يعيد ذلك إلى "تشويههم صورة المؤسسات الدولية المتهة بتويض المصالح الوطنية والسيادة".

ويبدو ممكناً الاستعانة بشعار دونالد ترامب "أميركا أولاً" ليصبح "البرازيل أولاً" و"إيطاليا أولاً"...

ويعدّ نهج العمل الدولي متعدد الأطراف أول الضحايا، وباتت إنجازاته منذ عام 1945 عرضة لطعنات من الرئيس الأميركي ومن عدد من نظرائه. وتتعرض الاتفاقات والنصوص والمؤسسات المتحكمة بالنظام الدولي لهجمات مستمرة، من اتفاق باريس بشأن المناخ وصولاً إلى الاتفاق النووي الموقع مع إيران.

ولكن يبقى من الصعب الحديث عن "تحالف" مسؤوليين "قوميين"، "شعبويين" أو "معادين للمنظومات القائمة". فهم بالتأكيد يمثّلون مجموعة على حدة، ولكنّها غير متجانسة وغير موحّدة.

وتبرز كمثال على ذلك استحالة تشكيل مجموعة برلمانية مشتركة عقب الانتخابات الأوروبية الأخيرة، لأنّ المسائل الاقتصادية أو العلاقات مع روسيا مثلاً تنقسم بشأنها الأحزاب الآتية من أقصى يمينية.

ويقول يان بريمر "لديهم رايات مختلفة، وكذلك مصالح وطنية مختلفة".

ويضيف "من السهل الوقوف في وجه العولمة والهياكل الدولية القائمة أو في وجه (مبدأ) التبادل الحر، ولكن ذلك لا يجمعهم حول شيء، بل يدفعهم بالأخص إلى (الدعوة ل) تشديد الحدود الوطنية وزيادة الرسوم الجمركية".

ويلخّص لويجي سكازييري بأنّها "لعبة بلا نتيجة" تؤدي في نهاية المطاف إلى تقليص التعاون الدولي.

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