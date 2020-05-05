هذا المحتوى تم نشره يوم 05 مايو, 2020 08:08 م

أعلنت منصة تشارك المنازل "اير بي اند بي" الثلاثاء أنها ستصرف ربع موظفيها حول العالم، أي نحو 1900 شخص، مع سحق وباء فيروس كورونا المستجد لصناعة السياحة والسفر.

وقال براين تشيسكي المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها في منشور على مدونة إن الخفض ضروري لبقاء الشركة الى حين استئناف الناس لحركة السفر.

وأضاف "نحن نمر جميعا بأكثر الأزمات المرعبة في حياتنا، ومع بدء ظهور هذه الازمة توقفت حركة السفر في العالم".

ولفتت "اير بي ان بي" الى أنها ستحاول التخفيف من صدمة هذا القرار على العاملين المصروفين عبر منحهم تأمينا طبيا لمدة 12 شهرا.

ووفقاً لتشيسكي سيتم توزيع عمليات الصرف على العمليات التشغيلية الدولية للشركة بهدف ضبط استراتيجية عمل مركزة تعيد الشركة الى "جذور" "اير بي ان بي" بكونها منصة لتبادل المنازل والتجارب المحلية.

وأشار تشيسكي الى أن "التأثير سيطال جميع الطواقم".

وقال "العديد من الفرق سيتم خفض حجمها بالاستناد الى مدى ملائمتها للأهداف التي تصبو اليها اي بي ان بي".

وأضافت "اير بي ان بي" انها ستخفض الاستثمارات في قطاعات النقل والفنادق او النواحي الاخرى التي لا تدعم مباشرة المضيفين الذين يدرجون منازلهم على المنصة".

وأعلنت الشركة في نيسان/أبريل أنها ستستثمر مليار دولار في قطاعات جديدة، وتأمل أن تنمو في قطاع السفر الذي قلبه فيروس كورونا رأسا على عقب.

وستمكن الموارد الجديدة الشركة من الاستثمار في مجتمع "المضيفين".

وقال تشيسكي في ذلك الوقت إن الموارد الجديدة ستمكن الشركة من الاستثمار في مجتمع "المضيفين"، اضافة الى التجارب المحلية التي تترافق معها.

وخططت "ابر بي ان بي" للتركيز بشكل خاص على الإقامات الطويلة الأمد، من الطلاب الذين يحتاجون إلى السكن الى العمال المهاجرين، لتبني على الطلب المتزايد الذي شهدته الشركة مع بحث الناس عن أماكن لعزل أنفسهم خلال الوباء.

وأعلنت الشركة مؤخرا عن "بروتوكولات" تنظيف جديدة لطمأنة المسافرين. كما أن "اير بي ان بي" تساعد المضيفين بالتعويض عن خسائرهم المالية بعد الغاء المسافرين لحجوزاتهم.

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